Javier Milei aseguró que no podrá bajar la inflación antes de la mitad de su eventual gobierno

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei , adelantó cómo llevará a cabo dos de sus principales promesas de campaña: reducir la inflación y dolarizar la economía . En cuanto a la primera, aseguró que no podrá hacerse antes de los 18 meses de gestión , mientras que la segunda estimó que recién podría hacerse 9 meses luego de asumir en caso de ser elegido.

"El día que uno frena la máquina de emisión de dinero, tarda entre 18 y 24 meses para que la inflación desaparezca . No puede tardar menos de un año y medio en bajar la inflación", explicó el economista en una entrevista en A Dos Voces.

"Las Leliqs se estructura una operación financiera y en el lapso de tres meses puedo terminar limpiando las Leliqs, lo cual no es menor porque significa que se puede abrir el cepo sin que haya una hiperinflación. La cuestión de la base monetaria tiene un problema no menor. El billete más grande de Argentina es el de dos mil pesos que compra, al tipo de cambio paralelo, dos dólares. Eso quiere decir que tenemos un problema operativo, de los billetes que necesitamos. Ese problema lo tuvo que enfrentar en su momento Ecuador cuando dijo que en 3 meses dolarizaban y no pudieron, recien lo hicieron a los 9 meses. El proceso de conversión de la base demanda más tiempo porque requiere deshacerse de los billetes", agregó.