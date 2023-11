Emilio Ocampo, economista de Javier Milei, ratificó que cerrarán el BCRA y respaldó la dolarización

Y añadió: "Cuando hablamos de cerrar el Banco Central, es terminar con este cáncer que ha sido la inflación", dijo el economista, que enfatizó que el "principal problema de la economía argentina fue haber desvalorizado su moneda durante los últimos 80 años".

Milei Dolares Dolarización.jpg

Ocampo respaldó la propuesta de dolarización

Al apoyar la dolarización indicó que "es la que ofrece mejores chances de éxito" al sostener que "hemos probado casi todo y no ha funcionado" y agregó que con esa propuesta "no van a poder imprimir dólares" al insistir en que "hay que eliminar esa capacidad del poder político de poder desvalorizar la moneda", en referencia al BCRA.

"Lo importante es la configuración del Banco Central y la configuración del sistema bancario en una dolarización", agregó.

Ocampo sostuvo que no podía "compartir detalles" del plan que diseña con un grupo de 20 economistas, ya que tiene "restricciones" en su "rol de asesor de Javier Milei".

En qué consiste la dolarización que propone Milei

Al referirse a la dolarización explicó que "implica que el dólar asume ciertas funciones de la moneda y el hecho de que vaya reemplazando a la moneda doméstica, es un proceso espontáneo inicialmente".

"La gente lo hace no porque el gobierno lo disponga por ley, sino porque la gente siente que la moneda local no cumple eficientemente la función que tiene que cumplir en un sistema económico", indicó.

Ocampo señaló que en el país ya hay un alto grado de dolarización "espontánea" y señaló que la dolarización "oficial o de jure se puede hacer de múltiples maneras y la manera que elige un país depende de circunstancias específicas a ese país en un momento dado".

"Está la posibilidad de elegir el dólar como moneda de curso legal exclusivo y está la posibilidad de elegir el dólar como moneda de curso legal en competencia con otras monedas convertibles", precisó.

Al ser consultado sobre que si se cerrara el BCRA se dejaría de tener un prestamista de última instancia, que auxilie a los bancos con problemas de liquidez, Ocampo señaló que "no se puede perder lo que no se tiene", al sostener el BCRA no puede cumplir ese rol.

"Hoy, más que prestamista el BCRA es el principal deudor de los bancos, por eso su capacidad de actuar como prestamista sería muy limitada en caso de una crisis. El rol de prestamista de última instancia, en la Argentina, siempre lo ha tenido el FMI", cerró.