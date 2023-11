Mauricio Macri opaca a Javier Milei tras el debate y agrava la interna entre PRO y LLA

El candidato a presidente de Unión Por la Patria, Sergio Massa , dejó expuesta la frágil e inestable alianza del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, con Mauricio Macri. El vacío del PRO se sintió en la Facultad de Derecho durante el debate presidencial del domingo donde el PRO no envió ningún representante y también luego del debate ante el estruendoso silencio y falta de apoyo de Juntos por el Cambio a menos de una semana del balotaje.

El asesor de Javier Milei, Guillermo Francos , explicó la ausencia del PRO en la Facultad de Derechos de la UBA y aseguró que los dirigentes cercanos a Mauricio Macri "no eran parte directa del debate". "Todo esto que se dijo sobre un pacto o alianza con Juntos por el Cambio si hubiera habido gente de ellos, se reforzaba", indicó Francos en declaraciones radiales, luego de que generara sorpresa que entre los invitados a la tribuna solo estuvieran allegados a Milei.

El posible ministro del Interior del libertario si gana las elecciones, insistió en que la alianza con el PRO fue "una decisión de apoyo de una parte muy importante de Juntos por el Cambio, a partir de la propia fórmula presidencial (encabezada por Patricia Bullrich) de apoyar a Milei en esta segunda vuelta". "¿Quién es este Sergio Massa que nos habla? Es un político más de la politiquería y casta argentina que se cree que puede manejar los recursos del Estado de la manera en que los está manejando", subrayó Francos.

¿Milei a Boca?

Milei incluso ofreció su colaboración a Mauricio Macri para que Boca Juniors recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi. "Si el ingeniero Macri considera que puedo ser de utilidad para recobrar la grandeza y el brillo que tuvo Boca durante su gestión, no tengo problema en ayudarlo", declaró Milei en una entrevista concedida a radio Continental, el día posterior al debate presidencial. "No sé en qué rol -aclaró-. Esperemos que en ninguno porque voy a ser presidente de la Nación, pero pondría el hombro para ayudar a que Boca vuelva a brillar".

El economista, de 53 años, es confeso hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de ex jugadores como Juan Román Riquelme -hoy vicepresidente segundo- y Fernando Gago.

En medio de la interna de LLA y el PRO por la campaña y la fiscalización, Massa forzó el domingo a Milei a afrontar todos sus errores de campaña, desde haberse referido al Papa Francisco como "el maligno" hasta su reivindicación pública de Margaret Thatcher. Acertó el postulante de UP en invertir los roles. Quien debió dar explicaciones sobre la "gestión" de la campaña fue siempre Milei mientras que el actual Ministro de Economía logró desenfocar al libertario de la una agenda económica dominada por la inflación, la suba del tipo de cambio paralelo y el crecimiento de la pobreza.

"Si o no" fue la fórmula a la que apeló Massa para mantener a Javier Milei siempre arrinconado en el debate. Así empujó al candidato de La Libertad Avanza a zigzaguear en torno a la eliminación de los subsidios, la dolarización y hasta la privatización de Vaca Muerta en un debate donde Massa siempre tuvo la iniciativa discursiva.

Massa incomodó a Milei no solo con la jefatura política de Mauricio Macri en el tramo final de su campaña sino que también lo cuestionó en su zona de confort, la economía. "Hiciste tu carrera, más que como economista, como standupero de televisión", fue la estocada que el candidato de UP le asestó apenas iniciado el debate presidencial.

Massa fue el único en salir del atril al comienzo del debate y hasta en lo gestual se desmarcó de Milei. Mientras el libertario lucía acelerado mirando siempre a su contrincante, el candidato de UP mantuvo un tono calmo dirigiéndose siempre a la cámara y hablándole al electorado. "Te doy un consejo Javier, el debate es largo, no te pongas nervioso", le sugirió Massa casi en tono paternal mientras afirmaba que "la apropiación del ahorro de la gente para hacer la dolarización no es la salida".

El candidato de UP acertó también al exponer cuáles serían las consecuencias de implementar las medidas que impulsa Milei como la ruptura de relaciones comerciales con China y Brasil que dejarían a dos millones de trabajadores sin empleo. Massa también le hablo "a cada mamá y a cada papá" para desnudar cual seria el costo de la educación si se aplicara el sistema de vouchers que propone LLA.