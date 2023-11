Milei, ante empresarios: “Resolver el problema de las Leliqs arregla dos tercios del déficit fiscal”

En el anterior almuerzo, Eurenekian se mostró muy molesto su ex empleado. Enojado lo mando a callar cuando dijo: "Al Papa le tengo respeto y somos muchos los que le tenemos respeto y muchos en el mundo entonces no tiene que arrogarse él el derecho de opinar por el Papa, que se calle la boca", enfatizó.

Definiciones

Milei no despejo algunas dudas centrales como ser el tema de la dolarización y del cierre del Banco Central ya que Marcos Pereda, el presidente del Cyccip no le preguntó. Comenzó diciendo que el diagnóstico es clave para comprender cómo se puede salir de la actual situación.

En este sentido, explico la relación entre pasivos remunerados (Leliqs) versus la base monetaria. Indicó que los números son “peores a los que teníamos en el primer trimestre de 1989, previa a la hiperinflación de Alfonsín”, dijo Milei. “Cuando uno entiende la naturaleza del desequilibrio monetario actual y las consecuencias que tendría una mala resolución del tema monetario, da cuenta que el tamaño de la crisis es enorme y que el desafío es enorme”, confesó el candidato presidencial.

Hizo referencia a cómo desarmar el cepo al cual califico “del freno para crecer”. El “cepo es inmoral, no me dejan disponer del fruto de mi trabajo, vamos despierten, no se dejen robar, no les podemos permitir, en algún momento hay que rebelarse y es ahora”, arengo.

En este punto, explico Milei: “Si yo abro el cepo y no resuelvo el problema de las Leliqs, la caída de la demanda de dinero que viene atrás de eso, genera hiperinflación”. Por lo tanto, gran parte del problema radica en resolver el problema de las Leliqs”.

En materia de déficit fiscal, el candidato de LLA sostuvo que “10 puntos del déficit se generan en el Banco Central, por lo tanto, resolver el problema de las Leliqs me arregla dos tercios del déficit fiscal”.

Respecto al déficit del Tesoro para el economista será necesario “ajustar 5 puntos”. Ahí, prometió que el “ajuste lo pagará la política no la gente de bien”. Dicho ajuste será sobre las partidas donde “roban los políticos” pero no indico cuales serían.

Un programa de estabilización con eje en bajar el déficit provocará, según Milei, “la recuperación de los precios de los bonos, por ende, la tasa de interés va a bajar, la baja de la tasa de interés me va a estimular la actividad económica; voy a tener un rebote de producción, ese rebote de producción mejorará el empleo y habrá mejores salarios y la economía empieza a salir”. Remato que “todos los programas de shock fueron expansivos” y remató “la solución de shock es la solución” al problema de la macroeconomía.

Diferencias

Para Milei este domingo se disputarán "dos modelos en pugna sí queremos esta dinámica inflacionaria o estabilidad monetaria; si seguimos por este sendero decadente o queremos sentar las bases de un modelo de crecimiento”. Su modelo dijo es “una democracia liberal y enfrente (por Sergio Massa) la versión donde se lleva todo puesto".

La campaña del miedo (que en las filas del partido de La Libertad Avanza considera que tuvo efecto) también fue mencionado por Milei pero para apelar al voto. "El miedo no conduce a nada. Genera parálisis. "Si la gente se paraliza el que gana es este modelo decadente", remató.

Dos aspectos polémicos de sus propuestas como la obra publica y el comercio internacional también fueron abordados por el candidato presidencial.

Reiteró que no piensa mantener relaciones diplomáticas con “países comunistas; con gobiernos autócratas y con los que no respetan la democracia liberal”. Respecto de China critico las bases militares en el sur. Y prometió que “los privados pueden comercializar con quien se le dé la gana”. Para Milei el Mercosur debe ser modificado como propone Uruguay y Paraguay.

También insistió en que la obra publica será manejada con el modelo chileno ante la mirada resignada de Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción.

El economista estuvo acompañado por Karina Milei, Ramiro Marra, Guillermo Francos y Guillermo Ferraro. Entre los empresarios concurrieron, Adelmo Gabbi, Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Mario Grinman, (Cámara Argentina de Comercio y Servicios); Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Rubén Cherñajovsky (Grupo Newsan S.A.); Bettina Bulgheroni y Alejandro Bulgheroni; Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos); Guillermo Dietrich (Cámara Argentina de Comercio y Servicios); entre otros.