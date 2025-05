Javier Milei estuvo presente en el desfile de Roberto Piazza por sus 50 años de carrera

Milei desfile Roberto Piazza Javier Milei fue aplaudido por los presentes en Señor Tango.

El vínculo entre el diseñador y Milei data desde hace unos meses. En una entrevista con La Nación, Piazza aseguró que se conocieron luego de las declaraciones del mandatario en Davos, en las que cuestionó a la cultura woke.

"Como me hizo ruido lo que dijo, la llamé a Patricia Bullrich, que es amiga mía de años, y a Yuyito, de quien también soy amigo, para decirles que tenía conexiones con el Presidente pero que me estaba escribiendo mucha gente a mí, que no tengo nada que ver, algunos insultándome y otros, la mayoría, felicitándome. Como siempre en este país: la famosa grieta. Y tanto Patricia como Yuyito me contestaron que habían hablado con Javier. Él me llamó por teléfono y estuvimos dos horas hablando entre Buenos Aires y Los Ángeles, explicándome todo lo que había pasado. Me invitó a cenar con mi pareja el día que llegara y así fue. Llegué, lo llamé, me invitó para el lunes y ahí fuimos. Fue muy lindo todo. Si antes me gustaba, ahora me gusta el triple", relató entonces.

A días de las elecciones, Javier Milei volverá a acompañar a Manuel Adorni en un acto el viernes en CABA

Tras participar de un acto en Villa Lugano, el presidente Javier Milei volverá a mostrarse el próximo viernes junto al primer candidato a legislador porteño de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, en el marco de la campaña porteña rumbo a los comicios del 18 de mayo.

El encuentro con su vocero se dará el viernes a las 15:30 hs en la inauguración de un nuevo local partidario de La Libertad Avanza en el barrio de Belgrano (Lidoro Quinteros 1478).

La idea es apuntalar a Adorni como única opción libertaria y pegar su imagen a la de él, de manera tal de marcar distancia del expulsado Ramiro Marra y evitar una fuga de votos.

El 14 de mayo será el acto de cierre de campaña, y todavía no se definió cuál será el escenario. Pese a que en un principio la idea era despedir la campaña en Plaza Holanda, territorio conocido para los libertarios puesto que el mandatario lanzó su candidatura a diputado en 2021, la organización puso en debate el espacio por las complicaciones que presenta el despliegue del operativo de seguridad.