Javier Milei recibió a Roberto Piazza y cenaron en la Quinta de Olivos

JAVIER MILEI Y ROBERTO PIAZZA.jpeg javier Milei cenó junto a Roberto Piazza. Instagram oficial Roberto Piazza

Roberto Piazza se refirió a los incendios en Los Ángeles

Roberto Piazza llegó a Los Ángeles para pasar las fiestas y coincidió con los incendios que se propagan por California. El diseñador aclaró que está a salvo en un hotel de Hollywood, pero que la situación “da pánico” y que “está todo bajo fuego”.

“El cielo está totalmente cubierto, ya se huele el humo, se respira con un poco de dificultad, está todo negro. Está saliendo el sol, pero se ve rojo, es impresionante, nunca había vivido una cosa como esta”, dijo en declaraciones a TN.

“Están dando alerta de evacuación cada cinco minutos, pero el hotel dice que no nos movamos; la verdad es que no sé para que lado correr. Es una locura. Hoy a la mañana, me despertó mi pareja y abrió la ventana y yo casi me infarto, porque no sé adónde ir”, agregó el diseñador.

Además, Piazza sostuvo que “en Malibú, Venice (uno de los distritos) y todas las playas, está todo quemado, todo bajo fuego. Nunca, ni en Santa Fe con la inundación, vi algo así. Es una cosa de locos. Estoy asustado”.