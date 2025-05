Caso $LIBRA: Mariano Cúneo Libarona y Luis Caputo, escurridizos, tienen en vilo a Diputados y corre riesgo la interpelación

Los ministros fueron citados para este miércoles en Diputados para dar explicaciones por la estafa cripto, pero siguen sin responder. Mientras tanto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, fuerza a la oposición a que convoque a la sesión: apuesta a que no haya quorum y que, así, fracase la jugada opositora.

Menem apuesta a que ante el posible faltazo de los funcionarios no haya quorum.

Los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía) fueron citados este miércoles al mediodía para ser interpelados en Diputados por el Caso $LIBRA , que involucra al presidente Javier Milei. Ninguno de los dos funcionarios confirmaron su presencia, pero sí participarán del cierre de campaña de Manuel Adorni en CABA. En tanto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, apuesta a que la oposición no reúna el quorum y que la sesión naufrague.

“De acuerdo a lo convenido con los jefes de bloque en el cuarto intermedio, esta Presidencia procederá a citar a los ministros que no concurrieron a la sesión del día de la fecha para el día miércoles 14 de mayo a las 12, cursándose las citaciones por secretaría”. A esto se comprometió el presidente de la Cámara, el 29 de abril. Ese día, Guillermo Francos fue interpelado por los miembros de la Cámara baja, para que brindara información en torno al caso $LIBRA.

Y así fue, tanto Caputo como Cúneo Libarona fueron citados para este 14 a las 12. Pero lo cierto es que el viernes pasado, a través del secretario Parlamentario, Menem les avisó a los diputados, vía mail, que “no se han recibido respuestas por parte de los funcionarios notificados”. En otras palabras, las autoridades de Diputados no saben si Caputo y Cúneo Libarona asistirán al recinto este miércoles.

Enojo opositor

Según pudo constatar Ámbito, hasta este lunes pasado el mediodía, no había ingresado “nada”. Los ministros siguen sin confirmar su asistencia. La falta de respuesta generó enojo por parte de la oposición. “Es una cargada”, se quejó una alta fuente de la oposición, quien apuntó directamente a Menem por obligarlos a “pedir una sesión para que vengan funcionarios que él no logra confirmar”.

El panorama que imaginan los bloques opositores es el siguiente: recién el 14, en la reunión de Labor Parlamentaria de la que participan los jefes de bloque en la previa a cada sesión, Menem les informará a los presentes si los funcionarios se encuentran o no en el Congreso.

En otras palabras, los libertarios obligan a la oposición a convocar a una sesión, movilizar a todos los diputados y poner en marcha la Cámara baja (con todos los gastos que esto significa), para confirmar, al filo del inicio de la sesión, si los funcionarios asistirán o no a la interpelación.

Nota a Menem

En medio de este escenario, las autoridades de los bloques opositores le enviaron un escrito al riojano en la tarde del lunes, planteándole que garantice la asistencia de los ministros o que, de lo contrario, él mismo dé de baja la sesión, por no cumplir con el mandato de la Cámara. De esa manera, quedaría abierta la posibilidad de convocar la interpelación en otra fecha.

De esta manera, la oposición busca que los libertarios no saque ventaja ante la falta de quorum. Este escenario podría darse por una simple razón. Es casi una certeza que Libarona y Caputo pegarán un nuevo faltazo, muchos diputados se niegan a viajar a la CABA "para nada".

En otras palabras, de no haber quorum este miércoles, y si Menem no acepta ese compromiso, la oposición no podrían pasar la interpelación para una nueva fecha. Salvo que firmen un nuevo dictamen o reunir los dos tercios de los votos en el recinto. Y, luego, reunir el quorum. En concreto, el tema volvería a foja cero. "Habrá guerra por ver quién tiene la responsabilidad", ironizó una fuente parlamentaria.

Al mismo tiempo, la nota redactada por la oposición adjunta una nota periodística, en la que se da a conocer que el mismo 14, es decir, el día de la interpelación, La Libertad Avanza hará un acto político partidario al que asistirán “todos” los ministros del Gabinete Nacional. Los diputados deslizan que Cúneo Libarona y Caputo se ausentarán de la interpelación pero participarán del acto proselitista, para apuntalar la lista que encabeza el vocero Manuel Adorni.