"No me disfrazo de antikirchnerista": Silvia Lospennato cruzó a Javier Milei tras el fracaso de Ficha Limpia

“Pensé en dejar la política , no es una exageración. Fue una reacción de frustración. Dije: ¿para qué sirven tantos años de esfuerzo si la corrupción y la impunidad siempre terminan ganando? Pero después reflexioné”, confesó la dirigente en declaraciones radiales.

En esa línea, Lospennato responsabilizó al oficialismo por el fracaso legislativo y denunció que el Gobierno nacional elude hacerse cargo del traspié: “La gente no come vidrio. Si hay alguien antikirchnerista en este país, es el PRO . Nos enfrentamos al kirchnerismo durante más de 20 años, gobernando esta ciudad con todo ese aparato en contra. Lo que hace Milei roza el ridículo”.

whatsapp-image-2025-05-07-at-09-48-27-20250507134205116-20250507134220915.jpeg Las declaraciones fueron realizadas este lunes en diálogo con La Mañana de CNN, el programa que conduce Nacho Girón en CNN Radio.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes en diálogo con CNN Radio. Allí, Lospennato pidió que los referentes libertarios "asuman su responsabilidad" por lo ocurrido en la Cámara Alta: "No cumplieron porque no quisieron o no pudieron. Pero defraudaron la confianza del país. En vez de hacerse cargo, el Gobierno elige echarle la culpa a todos los demás".