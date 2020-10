Espert: "Le diría a Macri que deje de victimizarse por el pésimo gobierno que hicieron"

"Dejen de llorar", pidió Espert a los integrantes de Juntos por el Cambio en declaraciones a "Mañana Sylvestre" por Radio 10.

José Luis Espert - Mañana Sylvestre - Radio 10

"No importa si terminaron el 11 de agosto o el 27 de octubre. Gobernaron mal y el único mandato que tenían que era que no vuelva el kirchnerismo no lo cumplieron, fracasaron. Por lo tanto no es opción Juntos por el Cambio", sentenció.

"Hay gente que empieza a pensar en que aquellos que hemos comenzado un camino ya de grandes en la política y que venimos del comerciante, del industrial, lejos de estos políticos", dijo el economista reafirmando su intención de seguir en la política.

En este marco, Espert aseguró que intenta conformar un espacio "lo más amplio posible". Respecto a su propuesta, afirmó que hacen "propuestas de todo sentido común, proponemos es lo que hacen los países en los cuales la gente que vive adentro le va bien".