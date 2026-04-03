EEUU: se concretó la salida del jefe del Estado Mayor del Ejército, en medio del conflicto con Irán + Seguir en









Dejó el cargo que tenía desde agosto del 2023 Randy George, quien será reemplazado interinamente por el general Christopher LaNeve.

Randy George encabezaba el Ejército por designación de Joe Biden.

A 35 días del inicio del conflicto bélico en Irán, Estados Unidos oficializó este viernes la salida de Randy George, quien ocupaba el rol de jefe del Estado Mayor del Ejército desde antes de la asunción de Donald Trump. "El Departamento de Guerra agradece las décadas de servicio del general George a nuestra nación. Le deseamos lo mejor en su jubilación", escribió en sus redes sociales Sean Parnell, vocero de Defensa norteamericano.

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Según informaron CBS News y NBC News, la determinación fue comunicada por el actual secretario de Defensa, quien pretende que el máximo mando del Ejército ejecute “la visión del presidente Donald Trump y la suya propia para las Fuerzas Armadas”. Desde el Departamento de Defensa justificaron el movimiento como parte de un “cambio de liderazgo en el Ejército”, al señalar que, si bien valoran el recorrido del general, consideraban que había llegado el momento de renovar la conducción.

George había sido nominado por Joe Biden y confirmado por el Senado en 2023, con un mandato previsto hasta 2027. Oficial de infantería egresado de West Point, participó en la Primera Guerra del Golfo, además de las campañas en Irak y Afganistán, y también fue asistente principal del ex secretario Lloyd Austin entre 2021 y 2022.

Christopher LaNeve Christopher LaNeve, jefe interino del Estado Mayor del Ejército. En su reemplazo asumirá como interino el actual subjefe del Estado Mayor, Christopher LaNeve, un militar de confianza del secretario de Defensa y ex comandante de la 82.ª División Aerotransportada. Desde el Pentágono, el vocero Sean Parnell lo definió como “un líder curtido en combate con décadas de experiencia operativa”, y aseguró que cuenta con respaldo total para llevar adelante la visión de esta administración.

Donald Trump afirmó que EEUU podría reabrir el estrecho de Ormuz En medio del conflicto en Medio Oriente, el presidente Donald Trump afirmó este que Estados Unidos puede abrir el estrecho de Ormuz con un poco más de tiempo. "Con un poco más de tiempo, podemos abrir fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos", advirtió el mandatario estadounidense en una publicación en Truth Social.

El régimen islámico de Irán bloqueó el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron a finales de febrero. Su reapertura se convirtió en una prioridad para los gobiernos de todo el mundo ante el alza vertiginosa de los precios de la energía. image Antes del mensaje de Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró el jueves 2 de abril que sería poco realista lanzar una operación militar para abrir por la fuerza el estrecho de Ormuz, después de que Donald Trump instara a los aliados a trabajar para su reapertura. En una crítica contundente, Macron acusó al mandatario estadounidense de contradecirse constantemente sobre la guerra con Irán y de socavar la confianza en la alianza militar de la OTAN. En lo que respecta a la OTAN y el conflicto en Medio Oriente , "tenemos que tomarnos las cosas en serio, y cuando queremos ser serios, no decimos lo contrario de lo que dijimos el día anterior todos los días", dijo este jueves 2 de abril Emmanuel Macron. Una operación militar de ese tipo para "liberar" el estrecho estratégico por la fuerza sería "poco realista", según el presidente francés.