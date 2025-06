La Corte Suprema confirmó la condena Cristina Kirchner: cuáles serán los próximos pasos

La expresidenta tendrá que cumplir seis años de prisión y no podrá volver a ejercer a cargos públicos.

En primer lugar, hay que informarle a la expresidenta que quedará detenida. Una opción podría ser citarla a los tribunales de Comodoro Py para que se presente y y comience a cumplir con su condena. Se prevé que este sea el rumbo que siga la Causa Vialidad ya que, a priori, no hay riesgo de que ninguno de los condenados se fugue ya que todos siempre estuvieron a derecho y cumplieron las pautas que la justicia les fijó . La citación a tribunales puede ser para un día específico o para un rango de días.

Este mecanismo también correrá para el resto de los condenados por la causa: el empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).