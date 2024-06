La diputada Marcela Pagano anunció que está embarazada: "Gracias Dios por este milagro"

En sus redes sociales, y acompañando un retrato de su vientre, la diputada Marcela Pagano escribió: " Quiero contarles que estoy felizmente embarazada. No veía la hora de poder gritar esta noticia, pero recién hoy tengo la confirmación después de muchas idas y vueltas con mi salud de que este bebé está bien".

"Como es de público conocimiento, hace mucho congelé óvulos persiguiendo este sueño que hoy por fin ya es una realidad. Claro que debo seguir cuidándome porque este bebito depende 100% de mí", agregó la legisladora.

Para finalizar su mensaje, escribió: "Gracias por tanto cariño que desde esta red siempre me comparten, y desde ya perdón por no poder responder cada mensaje. Mi ansiedad por contarlo era mucha!! Gracias Dios por este milagro. Nunca hay imposibles cuando uno no baja los brazos buscando alcanzar un sueño".

Congelar óvulos: todo lo que hay que saber

Muchas mujeres deciden posponer la maternidad por diversos motivos. Para quienes elgien esta opción, la evolución de la ciencia ayuda a las mujeres a concebir hijos a edades más avanzadas, con un procedimiento que se llama vitrificación de óvulos.

Las que tomen la decisión de posponer la maternidad deben tener en cuenta la importancia de preservar la fertilidad. La Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR) busca promover información sobre este procedimiento.

En la actualidad, los óvulos se pueden vitrificar con aplicación clínica desde que la mujer alcanza el desarrollo puberal. El momento perfecto para congelar ovocitos es antes de los 29 años. También es favorable el resultado entre los 30 y 35, y hay menos probabilidad de eficacia clínica luego de los 36. Una vez que se realiza la vitrificación, la técnica permite mantener a los ovocitos congelados a -196 grados sin vencimiento.

El proceso médico implica estimular la ovulación con fármacos inyectables u orales y realizar una captación ovocitaria mediante un procedimiento trasvaginal mínimamente invaisvo, que dura no más de 30 minutos. Es ambulatorio, la paciente puede retirarse en el transcurso de las dos horas posteriores a la intervención. Sólo debe realizar reposo durante ese día. El uso de nuevos fármacos ha minimizado ciertas molestias que se generaban antes como el dolor. La tolerancia es altamente satisfactoria. La mujer solo debe tomarse un día para realizarse la intervención y luego puede volver a su rutina normal. Durante el período en el que se aplican las inyecciones puede trabajar y llevar adelante su vida cotidiana sin restricciones.