Por el caso $LIBRA, se reaviva la interna libertaria Pagano versus Menem

Reunido el quórum, y pese a los intentos del riojano de frenar esa comisión, Oscar Zago, por aquel entonces jefe de la bancada libertaria la propuso al frente del cuerpo y reunió los votos necesarios . La explicación de Zago fue que, de no avanzar con su postulación, Unión por la Patria podría haberles arrebatado esa silla.

Como fuere, el volantazo de último momento fue pergeñado por Karina Milei con la intención de que ese cuerpo quedara presidido por un libertario de paladar negro . El nombre que pensó “El Jefe” fue el de "Bertie" Benegas Lynch , que ni siquiera integraba esa comisión. En un partido en el que la desconfianza está a la orden del día, no llamó la atención que la custodia del Presidente quiera a alguien de su más extrema confianza al frente de una comisión que tiene en su poder la facultad de comenzar un proceso que culmine con la destitución del jefe de Estado.

Desde entonces, el vínculo entre Pagano y la dupla Menem-Karina está roto. No así con el Presidente, que incluso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo le dedicó unas palabras al bebé de la diputada, que lo sostuvo en sus brazos durante todo el discurso. “Vas a crecer en libertad”, le dijo el jefe de Estado.

El Caso $LIBRA reavivó la interna libertaria

A los cortocircuitos que datan desde entonces, se le suma que la comisión de Juicio Político sigue en un limbo desde aquella reunión fallida, que se celebró en abril pasado. Limbo que volvió a ponerse bajo la lupa con el estallido del criptoescándalo. Es que, apenas saltó el Caso $LIBRA, Unión por la Patria impulsó el pedido de juicio político contra Milei. Pedido que debe ser tratado en ese cuerpo de trabajo.

De allí que la semana pasada, Unión por la Patria estuvo a punto de emplazar a esa comisión, para que ratificara a sus autoridades. En otras palabras, para que la reconozca a Pagano y se pueda poner en marcha el debate de UP.

Dejo en redes lo que ya van a buscar borrar de Diputados TV pic.twitter.com/pTKojPwwgB — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2025

Ese intento fue lo que desencadenó los forcejeos que protagonizaron el diputado Lisandro Almirón y Zago. El primero fue a increpar al segundo para que se levantara de su banca. En paralelo, las mileístas Celeste Ponce y Lilia Lemoine hicieron lo propio con Pagano y Rocío Bonacci –hoy aliada de la experiodista. Esa discusión terminó con el vaso de agua volador.

El revuelo libertario le dio una ventana de tiempo a Menem para levantar, de manera intempestiva, el debate. Vio que el tablero marcaba 128, dio por caído el quórum y abandonó el recinto. Así, el emplazamiento quedó trunco.

Los audios de Menem y las acusaciones de Pagano

En la previa a la puesta en marcha de la sesión por el DNU del FMI, se conocieron una serie de audios en los que Menem les habría dicho a los diputados de su bloque: "Los quiero a los gritos, puteándome, nada de algo pacífico".

Según pudo chequear Ámbito, los audios son reales. Habrían sido enviados por el riojano esta mañana al grupo de WA “Difusión Bloque”, del que participan todos los diputados, salvo Pagano, “porque ella no quiere”. La intención del riojano no habría sido otra que tener un as bajo la manga ante la eventual necesidad de que los libertarios requieran “ganar tiempo”.

Pero además, siempre de acuerdo a esos audios, Menem habría dicho: “El tema de Pagano, van a tratar de ratificar las autoridades. Estamos en contra, avisarle a todos los demás bloques. La Coalición (Cívica) no se va a prender en esta, ya me dijo. Democracia para Siempre, hay que trabajar”.

La experiodista recogió el guante. Apenas arrancó la sesión, pidió la palabra. “Quisiera saber qué dice su audio, que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si usted me pudiera dar explicaciones a mí y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la comisión de Juicio Político y usted tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicaciones”.

Aunque lo borren de Diputados TV, aunque lo quieran censurar, voy a seguir hablando. pic.twitter.com/CRfKQuoNWJ — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 19, 2025

“Está haciendo un exceso de sus facultades", le dijo la diputada, para luego rematar: “Interrumpir a un orador es de fascista”.

Cuando culminó su tiempo para hacer uso de la palabra, Pagano apeló a un megáfono color verde. Y continuó increpando al presidente de la Cámara. “¡Ponga el audio, Martín Menem! Ponga el audio donde usted dice que arregló con todos los bloques para desconocer un acta. Yo no le tengo miedo”, gritó la legisladora. “Yo trabajo para Javier Milei, no para usted”.

Más tarde, volvió a pedir la palabra. "¿Tendrá miedo de terminar él sentado teniendo que declarar? Porque ahora empiezo a pensar que sí”, gritó la diputada. No es la primera vez que Menem es vinculado con el caso $LIBRA en el recinto. La semana pasada, el diputado Nicolás Massot hizo lo mismo. El vínculo que establecen es la cercanía de Menem con Karina Milei y que ambos son los encargados del armado del partido de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Pese al escándalo, la Comisión de Juicio Político sigue en un limbo hasta nuevo aviso. Y, con ello, la pelea Menem-Pagano se mantiene en pie.