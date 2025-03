Marcela Pagano usó un megáfono en plena sesión y acusó a Martín Menem de fascista

"Si usted me puede dar explicaciones a mi y a todo el pleno sería muy interesante, porque hacen alusión a la comisión de juicio político y usted aquí tiene facultades delegadas por este pleno, que también precisa explicaciones", prosiguió.

"Le hago una aclaración, usted ha sido elegido por este pleno para convocar comisiones. No tiene facultades para desintegrar comisiones. A mi durante un año me presionó para que desconociera un acta firmada por los diptados Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau y Emilio Monzó, tres expresidentes de esta cámara"

Luego, continuó apuntando contra Menem: "Yo no voy a claudicar con las instituciones. Ese acta de la constitución de juicio político tiene validez. Si usted considera que no, póngalo y sujete a la acotación al pleno, porque tiene la posibilidad de revocarle las facultades que usted se atribuye.

"Usted está haciendo un exceso del uso de sus facultades. No me calle, porque interrumpir al orador es de fascista", sentenció la diputada perteneciente al bloque oficialista.

Filtraron polémicos audios de Martin Menem: "Los quiero puteando"

Durante el debate que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, se filtró un audio de Martín Menem en el que les indica a los legisladores pertenecientes a La Libertad Avanza cómo deben comportarse en la sesión. En los mismos, puede escucharse al presidente de la Cámara diciendo: "En todo momento, cuatro personas nuestras sentadas para plantar una cuestión de privilegio".

"Que me discutan, yo les voy a decir que no. Que no es momento. Que discutan con el reglamento. Pero griten", indicaba Menem en los audios filtrados, los cuales intentó reproducir la diputada de Frente de Izquierda, Vanina Biasi, pero cortaron su micrófono al momento de hacerlo. Luego, acusó al audio de "conspirativo".

"Los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico eh", sentencia la grabación del presidente de la Cámara Baja. El diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, parafraseó las frases de Menem pero fue interrumpido por el mismo. Esto derivó en un tenso cruce entre ambos legisladores.

El Gobierno consiguió quórum para debatir el DNU

Una vez más, con el respaldo de sus aliados, el Gobierno alcanzó el quórum para abrir una sesión especial en Diputados, a horas de una nueva movilización en las inmediaciones del Congreso. Como la propuesta valida un DNU y se consiguió un dictamen de último momento, el oficialismo sólo necesita mayoría simple de una Cámara para aprobar una nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al bloque libertario se le sumaron los respaldos del PRO, radicales, algunos gobernadores y de la Coalición Cívica para llegar a las 131 presencias. El oficialismo había solicitado el encuentro el lunes aún sin tener dictamen. Esa tarea fue finalizada el martes por la noche, a horas de esta sesión, en un encuentro tenso en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que salió de la parálisis para rubricarle el proyecto que aprobaría las operaciones de crédito con el FMI, en el marco del programa de Facilidades Extendidas.

El Ejecutivo se hizo presente con la llegada del vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, quien este martes participó de una reunión conjunta entre Guillermo Francos, Luis Caputo y los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). "Por las obras que hemos acordado realizar en el transcurso de este año en sus respectivas provincias", detallaron. Entre los tres mandatarios, tienen 10 diputados que les responden.