La Justicia le pidió a Patricia Bullrich que garantice la seguridad de Cristina Kirchner

Posteriormente, el TOF 2 solicitó que se designe una dependencia de alguna de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario Federal o PSA) para el alojamiento de los condenados con sentencia firme en la causa 5048/2016/TO1 , caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet s/ inf. arts. 173, inc. 7 y 210 CP”.

Asimismo, recuerda el intento de magnicidio que la expresidenta sufrió el 1 de septiembre en 2022, "que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso (causa nro. 2998/2022/TO1 del registro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de CABA)".

Además de a la titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, el fallo también aplica para

Nelson Guillermo Periotti – 79 años, exdirector de Vialidad Nacional.

– 79 años, exdirector de Vialidad Nacional. José Francisco López – 64 años, exsecretario de Obras Públicas.

– 64 años, exsecretario de Obras Públicas. Mauricio Collareda – 53 años, exjefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional.

– 53 años, exjefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional. Raúl Osvaldo Daruich – 68 años, exjefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional.

– 68 años, exjefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional. Juan Carlos Villafañe – 67 años, expresidente de Vialidad de Santa Cruz.

– 67 años, expresidente de Vialidad de Santa Cruz. Raúl Gilberto Pavesi – 73 años, expresidente de Vialidad de Santa Cruz

– 73 años, expresidente de Vialidad de Santa Cruz José Raúl Santibáñez – 60 años, expresidente de Vialidad de Santa Cruz.

– 60 años, expresidente de Vialidad de Santa Cruz. Lázaro Antonio Báez – 69 años, empresario.

Cómo sigue la situación de Cristina tras el fallo de la Corte Suprema

Este lunes, la Corte Suprema de justicia confirmó este martes la condena a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad en un fallo unánime de los tres miembros y ahora resta que el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py resuelva cuáles serán los próximos pasos para definir cuándo tendrá que comenzar a cumplir la condena de seis años de prisión.

En primer lugar, hay que informarle a la expresidenta que quedará detenida. Una opción podría ser citarla a los tribunales de Comodoro Py para que se presente y y comience a cumplir con su condena. Se prevé que este sea el rumbo que siga la Causa Vialidad ya que, a priori, no hay riesgo de que ninguno de los condenados se fugue ya que todos siempre estuvieron a derecho y cumplieron las pautas que la justicia les fijó. La citación a tribunales puede ser para un día específico o para un rango de días.

cristina kirchner pj.jpg Cristina Kirchner. Reuters

El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, el tribunal donde se llevó a cabo el juicio y determinó la condena en primer lugar, es el encargado ahora de que efectivamente se cumpla la condena.

Este mecanismo también correrá para el resto de los condenados por la causa: el empresario Lázaro Báez (6 años), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).