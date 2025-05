Leandro Santoro presentó su libro sobre "negocios" del PRO en la Ciudad: "Con nosotros eso se termina"

A continuación, se refirió al transporte, en particular el subte, donde también "tenemos un bien público administrado por una empresa privada". "Cuando uno piensa en subte, piensa en que falta expandir la red hacia el oeste, lo que es responsabilidad del gobierno", pero reclamó también a la empresa por el estado del servicio, lo cual, según dijo, es "su responsabilidad". Además, acusó a la compañía de "inflar costos y cobrar más". "Es muy importante transparentar esto para tener una tarifa más accesible", dijo y planteó revisar el contrato.

En el tercer punto se refirió a los "negocios inmobiliarios" como "la meca del PRO". El candidato a legislador denunció que en los últimos años, la gestión macrista "privatizó 336 hectáreas", algunas las vendió y otras las concesionó. "Es el equivalente a más de 60 canchas de River", comparó Santoro y calificó como "errores estratégicos" a algunas ventas que hubieran permitido transformar algunos inmuebles en viviendas para estudiantes, para "aumentar la oferta y regular el precio".

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en políticas públicas de vivienda "a partir de una asistencia del Estado que trate, no solamente de aumentar la oferta sino también de intervenir sobre el precio del mercado de una manera competitiva, construyendo viviendas", que podrían estar ofertadas en el marco de un sistema regulado por lo público, como ocurre otras importantes ciudades del mundo. Además, para mejorar la oferta, propuso utilizar a las viviendas de "herencia vacante". Según Santoro, el objetivo no sólo estaría puesto en los jóvenes sino también en los jubilados.

El Código Urbanístico, dijo, es también otro ejemplo de la utilización del mercado inmobiliario como un "negocio". "Hoy hay mas de 200 mil viviendas vacías y 300 mil personas viviendo en villas", cuestionó y criticó la "construcción descontrolada, con torres de lujo" que afectó el patrimonio arquitectónico y la fachada urbanística de la Ciudad.

En materia de Salud, puso el foco de lo que ocurre dentro de los hospitales. "La aparatología es privada, los turnos los brinda una empresa privada, la limpieza y la seguridad también, lo mismo que las viandas", cuestionó. "Cuando son empresas de amigos del poder, el control es mínimo", y habló de una empresa "amiga del poder", proveedora de servicios a hospitales y viandas en escuelas. En ese sentido recordó el caso de una empresa que llevó viandas en mal estado a colegios porteños y, en lugar de ponerse fin a su contrato, continúa siendo proveedora. "El poder político tiene que controlar al poder económico", sentenció.

El arreglo de veredas fue otro de los puntos en los que hizo énfasis Santoro. "En la época de Horacio (Rodríguez Larreta), la gente decía 'me arreglan la vereda tres veces y no lo pedí'. Después llegó Jorge (Macri) y dejó de arreglarlas. Hoy lo insólito es que hay una empresa privada que arregla la vereda y otra empresa que cobra para controlar a la primera. No es normal", se quejó.

También se refirió a la obra pública, sobre la que dijo que es el sector donde más se cartelizó la oferta. Y cuestionó la realidad del sector de los estacionamientos subterráneos. "Hay una empresa que tiene la concesión y cobra cánones irrisorios", denunció. En esa línea, recordó cuando el bloque de UP logró frenar la concesión de las grúas. "Cada vez que cuento esto, me doy cuenta que la gente se va deprimiendo porque la tomaron de zonza durante muchos años, pero ahí suelo recordar un momento, que fue cuando nuestro bloque puso el grito en el cielo y logro voltear el pliego de las grúas", contó y despertó el aplauso de los presentes.

"Nuestra función los próximos meses es abrirle los ojos a los vecinos y explicarle que hay en el maxikiosco", continuó Santoro y remarcó que su objetivo, en caso de llegar a la Legislatura, no es "repartir los negocios que hay dentro" sino "administrar recursos de forma razonable". Y explicó cómo sería: "No estatizaríamos todos los servicios. Deberíamos poner a cada uno de nuestros mejores cuadros a controlar y, si el mercado no lo puede brindar, ahí si el Estado se hará cargo".

Para Santoro, es necesario repensar todo el esquema de servicios en base a un esquema de mayor participación ciudadana. Por ejemplo, propuso la utilización de QR para que los vecinos puedan expresar sus quejas sobre los servicios, para controlar a las empresas. Además, planteó la utilización de inteligencia artificial para hacer seguimiento y acompañar las transformaciones. Sin embargo, el centro de su propuesta es mejorar el distrito: "La manera de hacer más humana a la Ciudad es terminar con los negocios e invertir en la gente", sentenció.

El candidato reconoció que lo que se pondrá en juego el 18 de mayo es una elección legislativa, no de Jefatura de Gobierno. "Es cierto. Por eso nuestro compromiso es construir una comisión para investigar dónde van los recursos. Vamos a proponer mejores formas de contratación y un mecanismo de rendición de cuentas por cada comuna", adelantó. "La gente tiene que saber hacia dónde se destinan los recursos públicos", prosiguió Santoro, y planteó la necesidad de ampliar la descentralización en base a una mayor participación de las comunas.

"Quiero que hoy nos vayamos de esta charla con la certeza de que este espacio político gobierne la Ciudad vamos a renegociar los contratos y servicios, para garantizar que la Ciudad sea de los vecinos. Con nosotros se termina el Maxikiosco, los negocios y empezamos a vivir una democracia participativa. Es Ahora. Es Buenos Aires", concluyó. Durante la charla, llevada a cabo en el Teatro Armenia, también recordó la desaparición del agente metropolitano Arshak Karhanyan: "Lo seguimos buscando. Es un policía de origen armenio desaparecido hace seis años, al que las autoridades no buscan. Cuando escuchan a la madre, es desesperante. Sepan que hasta que aparezca, vamos a seguir exigiendo explicaciones".