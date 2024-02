Ley ómnibus: los cambios que se hicieron al proyecto en el último minuto

Sin embargo, no incluyó una serie de artículos que habían sido preanunciados en la sesión del miércoles -primera jornada de debate- y, en caso de que no sean discutido en los cuartos intermedios a partir de la semana que viene, obtendrían la media sanción. Esto no implica que se implementen como ley, dado que aún falta el debate en el Senado, pero sí llevó a la sorpresa de legisladores y varios de los presentes en el recinto.