Ley ómnibus: qué es el impuesto PAIS, el principal punto de conflicto entre el oficialismo y la oposición

A 24 horas del tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados , las negociaciones se vieron trabadas por un ítem en particular: el impuesto PAIS. Mientras los gobernadores y la "oposición dialoguista" afirman haber avanzado con el Gobierno sobre la coparticipación del gravamen en la última reunión, desde el Poder Ejecutivo niegan cualquier tipo de pacto y apuntan a tratar la iniciativa "más adelante".

En su conferencia de prensa habitual, el vocero presidencial reiteró la postura ejecutiva y negó negociaciones con los sectores de la oposición en relación a este tópico: "No sólo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. De hecho la propia oficina del Presidente sacó un comunicado el día de ayer aclarando que cualquier discusión de la ley que tenga que ver con temas económicos se iban a dar más adelante".