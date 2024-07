Miguel Pichetto, sobre la aprobación de la ley Bases: "Ahora tienen los instrumentos, hay que promulgarlos y usarlos"

El diputado de Hacemos Coalición Federal además explicó su ausencia en el Pacto de Mayo: "No me gusta estar en un lugar de irrelevancia".

El legislador consideró que al Gobierno "le están faltando elementos de gestión " y le advirtió al mandatario liberal que "no se puede gobernar con ira".

En cuanto a la ley Bases, el titular del bloque de HCF explicó que si bien decidió acompañar la iniciativa, no quiso participar del Pacto de Mayo. Argumentó: "No me gusta estar en un lugar de irrelevancia", dijo en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires en un hotel porteño.