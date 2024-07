¿Renuncia en vivo? Asesor de Javier Milei se despega del Gobierno: "No veo recuperación"

Las críticas de Karagozian a Caputo y Bausili: "No vislumbro recuperación y no va a suceder"

Karagozian sorprendió con sus declaraciones tras ser nombrado, tan solo días atrás, como asesor económico de Javier Milei. "Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?", cuestionó.

Luego, el empresario calificó como "notorio" la situación relacionada al ratio de despidos en las empresas y sentenció: "No dan bien".

En la misma línea crítica, afirmó que "si no hubiéramos tenido la experiencia de Macri, quizás estaríamos con mayores expectativas y esperanzas, guardando lo que para nosotros es muy costoso de generar, que son empleados con conocimiento. Pero cuando ves que quizás esto no tiene solución temprana, y tenés que despedirlos lo más rápidamente posible porque después no podés ni pagar la indemnización porque no tenés la capacidad financiera para hacerlo, entonces lo despedís para sobrevivir a una invernada larga".

"Yo creo, no lo sé, porque los números los tiene el Estado, no yo, pero anecdóticamente te diría que estamos bajando el gasto privado más rápido que lo que está bajando el gasto público. Lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y en dólares. Si empezás al revés, ante una crisis te quedás sin dólares. Y cuando un Estado quiebra suceden cosas horribles e inimaginables", sentenció.

Teddy Karagozian Las sorpresivas críticas de Teddy Karagozian, el nuevo asesor presidencial.

Karagozian coronó sus declaraciones con un cruce con el subsecretario de Prensa, Javier Lanari. El empresario señaló como "bastante estúpido el comentario" de Lanari, quien elogió la decisión de la Secretaría de Industria y Comercio de eliminar el control aduanero del etiquetado de los productos textiles y de calzado que ingresan al país.

Para Karagozian, Lanari “debería ser más cuidadoso. Hay más de 400 mil personas en la industria textil y el tipo dice que gracias a que eliminaron las etiquetas ahora se va a poder importar libremente".

Massa, Alberto Fernández y los vínculos de Karagozian con la política

El dueño de la empresa textil TN&Platex cuenta, además, con un currículum de apoyos diversos en la política: tiempo atrás elogió al expresidente Alberto Fernández. En 2020, resaltó las medidas económicas de aquel Gobierno y destacó tanto la modificación en el sistema de jubilación como la detención de la indexación salarial en el sector público.

"En octubre 2018 cerramos una de nuestras plantas en La Rioja. En octubre 2019 prometimos abrirla con @alferdez y @SergioMassa. En octubre 2020 ya está trabajando @QuintelaRicardo y @FedericoRBazan1. Pronto estará trabajando a full con aún nuevas máquinas q están en camino. Gracias", expresó en ese entonces a través de X.

El ahora asesor económico de La Libertad Avanza confesó, además, haber votado por Sergio Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) por sobre Javier Milei. Sin embargo, planteó que las últimas gestiones -Mauricio Macri y Alberto Fernández- no cumplieron sus promesas.