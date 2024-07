Tras las críticas a las medidas económicas, el Gobierno echó a Teddy Karagozian del Consejo de Asesores de Javier Milei

Embed Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian.



Fin.@dreidel1 — Manuel Adorni (@madorni) July 17, 2024

Horas antes del anuncio oficial, Ámbito preguntó en conferencia de prensa por una posible desvinculación del empresario, algo que Adorni no descartó. "Es una decisión que no ha tomado el Presidente ni el jefe de asesores", respondió al tiempo que sostuvo que el oficialismo respetan la opinión de "toda persona que diga que la recuperación no se ve". Sin embargo, aclaró, "no coinciden" con esa postura. "La tomamos como una opinión más, pero no estamos de acuerdo", indicó Adorni.