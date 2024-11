Lilia Lemoine cruzó a Lourdes Arrieta por Ficha Limpia: "Me repugnás"

La diputada libertaria respondió a las acusaciones de su excompañera, quien dijo recibir ataques de cuentas falsas por no dar quorum. "No necesito una cuenta fake para burlarme de vos", le dijo.

"Yo no necesito una cuenta fake para burlarme de vos, kuka sucia! Lo hago de frente porque me repugnás, en todo sentido; cuando pase algún proyecto sobre falsas denuncias, las infelices como vos, patito loco, que denigran la imagen de la mujer, van a enfrentar consecuencias", expresó Leomine en su cuenta de X.

En diálogo con C5N, Arrieta aseguró que La Libertad Avanza negoció para que algunos se ausentaran algunos de sus legisladores y denunció nuevas agresiones en su contra.

La diputada contó que su discurso salió del corazón por "ver tanta hipocresía de un lado y del otro" y los diferentes bloques se "tironeaban" por el quórum. Acto seguido comentó que escuchó comentarios de negociaciones para que legisladores de La Libertad Avanza se bajaran de la sesión a cambio de conseguir los acuerdos necesarios para lograr la reelección de Martín Menem a la presidencia de la Cámara.

"Es raro que 8 diputados de La Libertad Avanza no den quórum. Uno estaba descompuesto, otra señorita que tanto habla de corrupción y del kirchnerismo no dio quórum y después se sentó a hablar como una gran señora de la moralidad. Otros viajaron. Si su aliado político es Macri deberían haberlo acompañado", indicó.

Ficha Limpia: Lourdes Arrieta no dio quórum y se largó a llorar al explicar los motivos en la sesión de Diputados

La diputada liberal echada de la bancada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, no dio quórum hoy para que se debata en la Cámara baja el proyecto de ley de Ficha Limpia. Tras conocerse la caída del tratamiento, la libertaria pidió la palabra y protagonizó un discurso en donde se quebró y criticó a todos los presentes.

"Yo no di quórum y eso no significa que soy enemiga del pueblo" justificó Arrieta quién luego disparó: "No puedo creer que tanto de un lado y como del otro se estén rifando las ilusiones de tantos", sentenció.

En el comienzo de su discurso, Arrieta reafirmó su condición de monobloque en la Cámara baja: "Yo no respondo a Macri, no respondo a Cristina. Ya no respondo ni siquiera al Ejecutivo porque me echaron. Estoy sola dándole la cara", recordó.

"No tengo nada que ocultar, estoy limpia, estoy libre de toda contaminación, no le debo a nada a nadie", explicó visiblemente emocionada la diputada liberal.