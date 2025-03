Escándalo en un streaming: libertario increpó a Eduardo Belliboni, hubo piñas y tuvo que separar Guillermo Moreno

Luego de algunos forcejeos e insultos, la producción del programa decidió poner una placa y silenció el audio para no transmitir el hecho. Minutos después, volvieron al aire. Al regreso, Moranzoni criticó a su compañero de canal: “Me parece demencial meterte en el programa de otro compañero a agredir. Por más que el invitado sea Robledo Puch, agredirlo invadiendo el aire, eso está mal. No se hace, no está bien. Me parece una falta de respeto”.

García Maañón apareció en plano para hacer su descargo. “Primero que yo le dije delincuente y él me tiró una piña. Va a juicio oral, está procesado, le robaba la comida a la gente. Están las pruebas. Gente de este me vino a amenazar", denunció.

Sobre el final, Moreno intentó bajar la tensión con un comentario sobre su intervención. “¿Cuánto pesas?”, le preguntó al militante libertario. Y siguió: “¿Noventa y pico? ¿Lo aguanté o no lo aguanté?”, bromeó para cerrar.