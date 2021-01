Suárez Lastra, sobre Cambiemos: "Me hago cargo de las políticas generales pero no de la gestión de Macri"

"Nosotros no fuimos un gobierno de coalición. Yo me hago cargo de las políticas generales que el Gobierno aprobó con acuerdos parlamentarios. Fuimos una alianza parlamentaria pero no una coalición de gobierno. Por eso, no me hago cargo de la gestión de Macri, para eso está la gente del PRO", afirmó Surárez Lastra.

En declaraciones radiales, el diputado radical recordó que el propio Macri aseguró que "no fue un gobierno de coalición" y puso de relieve que el expresidente "dijo que nombró a un par de ministros radicales pero no hubo un sistema de decisiones estratégicas ni un programa común".

Las afirmaciones del diputado radical se suman a la polémica generada el fin de semana a partir de las declaraciones formuladas por el senador Martín Lousteau, quien señaló que Macri "aporta desde el legado más que desde el presente o el futuro".

Suárez Lastra reavivó de esta manera la interna en Juntos por el Cambio, al cuestionar algunas de las políticas impulsadas por el Gobierno de Macri y afirmó que el de Cambiemos "fue un gobierno del PRO".

"Nosotros no fuimos un gobierno de coalición, fuimos una alianza parlamentaria. Yo no me hago cargo de la gestión de Macri. El lo dijo que no fue un gobierno de coalición", afirmó el diputado radical al ser consultado sobre el Gobierno de Cambiemos.

En ese sentido, Suárez Lastra dijo que la dirigencia del radicalismo plantea que Juntos por el Cambio "tiene que tener una base programática común y acuerdos básicos generales de cómo integrar un gobierno".

Sin embargo, el diputado radical ratificó la "voluntad" de ese partido de "fortalecer Juntos por el Cambio", aunque aseguró que son "muchos" los que sostienen que "las reglas del juego tiene que ser distintas, con la modalidad de las coaliciones del mundo que se establecen con criterios programáticos".

"Eso no pasó y el Gobierno de Cambiemos fue un gobierno del PRO donde había una invitación a participar en áreas muy acotadas del gobierno", aseveró Suárez Lastra.

Al ser consultado sobre las afirmaciones de Lousteau, Suárez Lastra consideró que Macri "es una persona que tiene derecho a expresarse y actuar de acuerdo a sus convicciones" pero, dijo que "es un tema del PRO y de Macri".

"Los radicales procuramos trabajar entre nosotros y con una respetuosa relación con las fuerzas políticas con las que tenemos niveles de alianzas", enfatizó el diputado radical, quien opinó que "Lousteau tuvo una expresión en el marco de un reportaje en el que fue muy respetuoso de Macri". "El resto son fuegos de artificio que no contribuyen a nada", completó.