Más gremios se suman al paro de transporte del miércoles 30 de octubre

De esta manera, los sindicatos del sector docente se alinearon con lo definido por CTERA y las dos CTA para acompañar el paro que lanzó la organización que nuclea a los gremios del transporte. En detalle, se reclama la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) el aumento del presupuesto educativo, la aplicación de la aprobada - y vetada posteriormente - ley de financiamiento educativo, la convocatoria a la paritaria nacional docente y el aumento del presupuesto a las universidades, entre otros puntos.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) será otro de los sectores que se sumarán a la medida. En detalle, los estatales llevarán a cabo un paro total de actividades por 36 horas para "exigir al Gobierno la inmediata reapertura de las paritarias". La medida de fuerza comenzó este martes 29, desde las 12, y continuará durante el miércoles 30.

También participarán de la protesta la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que integran varios movimientos sociales, y diferentes organizaciones estudiantiles.

Por último, según indicaron desde el gobierno porteño, como consecuencia del paro se verá afectado el servicio de recolección de residuos. El mismo permanecerá detenido desde la noche de este martes hasta las 21 del miércoles.

La respuesta del Gobierno al paro

En la previa del paro nacional de transporte, al que se adhirieron otros actores como la ex AFIP o la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Gobierno criticó fuertemente la decisión. En su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni analizó: "Los que paran no hacen más que definir algo que ya sabemos: paran los privilegiados. Los que pueden darse el lujo de parar. Porque los argentinos de bien, los argentinos de trabajo, los que queremos un pais mejor no tenemos esa posibilidad y además no queremos parar".

Paro transportes 30-10.jpg Múltiples servicios se verán afectados por el paro de transporte que se llevará a cabo el miércoles 30 de octubre.

"Los gremios que paran son el de aeronavegantes, el gremio de pilotos de Pablo Biró que se resisten a perder sus privilegios, pasajes gratuitos en clase ejecutiva para su familia, más todo lo que ya venimos comentando que ocurre con ese gremio", enumeró el funcionario.

Además, Adorni agregó que también parará "el gremio de AFIP, que pretenden seguir con el privilegio de los cargos hereditarios", "el de estatales, ATE, que se resiste a exámenes de idoneidad" y "la Unión Ferroviaria que defiende servicios que ofrecen una calidad peor que hace medio siglo".

"Los privilegiados, lo que están haciendo con los paros es perjudicar a los que quieren trabajar. A los que votaron por una argentina distinta precisamente para eliminar los privilegios de ellos, de la casta. Son los que votaron para bajar la inflación y con la esperanza de tener un futuro mucho mejor", aseveró.

De cara a la jornada de protesta, el funcionario aseguró que el Gobierno hizo "todo lo que pudo" para evitar el paro del 30 de octubre. "Nosotros vamos a confrontar en tanto y en cuanto los gremios le compliquen la vida a la gente. Los gremios están para defender a sus trabajadores, cosa que no hacen pero es lo que deberían, porque lo que defienden son los intereses particulares. Cuando pasa así siempre vamos a salir a rechazarlos y cuestionarlos".