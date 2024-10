La UTA anunció paro de colectivos para el jueves pero no se suma a la huelga del transporte

Antes del encuentro desde el sector más duro de la CGT uno de sus líderes, el referente de Camioneros, Pablo Moyano , recalentó la interna con la UTA por no sumarse al paro de transporte, lo que atenúa el impacto de la medida de fuerza. Moyano criticó: “Tendrán sus razones, lo juzgará la historia”.

Colectivos Caba Transporte Publico Ciudad Los colectiveros pararán este jueves. Ignacio Petunchi

Moyano planteó en declaraciones a Radio 10: “Se adhirieron todas las modalidades de transporte. Se informó que la UTA no para. Tendrán sus razones, los juzgará la historia, porque no creo que los compañeros colectiveros estén viviendo en otro mundo ¿no? Donde tienen buenos salarios y seguridad. Pero bueno, su comisión directiva decidió no adherir”.

El referente de Camioneros salió a cuestionar a los sindicatos “dialoguistas”: “Hay compañeros que creen que hay que dialogar con el gobierno y otro sector que somos nosotros que creemos que hay que confrontar. Ojalá el Gobierno tome nota que un gran sector de la población la está pasando mal”.

Paro del transporte este miércoles

En tanto, para este miércoles, los gremios agrupados en la Mesa Nacional de Transporte ratificaron un paro nacional. Pararán el subte, trenes, aeronáuticos, peones de taxi, camioneros, entre otros,.

El paro del 30 de octubre será en reclamo contra "el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza", afirmaron los gremios en un comunicado.

La reunión estuvo encabezada por el cotitular de la CGT Pablo Moyano y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano. También participaron Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad) y Pablo Biró (Pilotos de Líneas Aéreas), entre otros sindicalistas del transporte.

La Mesa Nacional de Transporte fue creada el mes pasado para articular los reclamos de todos los gremios de transporte. Participan los sindicatos del transporte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT), quien tiene entre sus miembros a la UTA de Roberto Fernández, quien decidió no adherir al paro del 30 de octubre.