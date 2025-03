La CGT ratificó su paro general del 10 de abril y apuntó contra el Gobierno: "No vale todo"

El secretario de la CGT Héctor Daer afirmó que "no hay comunicación con el Gobierno". También dijo "que el paro debe generar debate".

La CGT dijo que "la ecuación de precios libres y salarios atados no va”.

Tras el anuncio de un paro nacional por 24 horas para el 10 de abril, la CGT volvió a cruzar al Gobierno. En este caso para decirle: “ No vale todo. La sociedad empieza a analizar determinados rumbos y se da cuenta de las diferencias que se tienen en cómo se está encarando el ajuste”.

“ El paro debe generar la instancia de debate público sobre las políticas que estamos discutiendo. Bienvenida la política partidaria y social ”, apuntó Daer con respecto a la medida de fuerza en una entrevista por AM 750.

hector daer cgt.jpg Daer ratificó la medida de fuerza del próximo 10 de abril.

“Estamos poniendo en discusión eso. Nadie tiene que creer que la dirigencia sindical no busca los instrumentos para conseguir los mejores salarios posibles, en el medio aprieta el Estado con no homologar”, sostuvo y agregó: “La ecuación de precios libres y salarios atados no va”.

A pesar de la victoria en el Congreso, donde consiguió sostener el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el oficialismo deberá hacer frente a su agenda pendiente en medio de diferentes reclamos y movilizaciones.

