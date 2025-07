Mauricio Macri, al rescate de un PRO anárquico ante el estallido interno por el clima de elecciones

Mauricio Macri reúne a un partido que ya no controla. Gobernadores independientes, intendentes en fuga y bloques a la deriva. Crisis de cara al cierre de alianzas del 7 de agosto para las legislativas de octubre

Mauricio Macri enfrenta su peor crisis política desde que fundó el PRO y ya no controla al partido.

Con un PRO desmembrado, en plena descomposición ante la falta de liderazgo y conducción nacional , Mauricio Macri reaparece hoy en una reunión del Consejo Nacional partidario donde se realizará un repaso de la situación del PRO en de cada uno de los distritos de cara al cierre de alianzas electorales del próximo 7 de mayo. El expresidente ya no controla a su partido que sufre el caos interno y la falta de conducción ante el avasallamiento que Karina Milei intenta ejercer sobre la marca electoral amarilla de cara a las legislativas del 26 de octubre. En paralelo, el PRO porteño se reunirá por la tarde.

No hay certezas de que el acuerdo cerrado por Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro con Karina Milei en la provincia de Buenos Aires para los comicios locales del 7 de septiembre se pueda replicar en CABA para las legislativas de octubre. Con Patricia Bullrich ya instalada como virtual candidata a senadora nacional de la Casa Rosada, el macrismo debería resignarse a adherir a la candidatura de una de sus principales enemigas internas además de entregar el primer lugar en la boleta para la Cámara alta.

ritondo, karina milei y pareja Ritondo, Karina Milei y Sebastián Pareja. En Provincia hubo acuerdo PRO-LLA bajo los términos libertarios.

Para defender el bloque de diputados nacionales, en el PRO intentan convencer a María Eugenia Vidal para encabece la boleta ante la posibilidad de que los hermanos Milei vuelvan a cerrarle la puerta a Macri en Capital Federal. La candidatura para el Senado representa casi una "silla eléctrica", una postulación destinada a la derrota ante una eventual nueva polarización porteña entre libertarios y peronistas. Un síndrome que afecta también en las provincias a todo el staff de candidatos de lo que fue Juntos para el Cambio, incluidos los gobernadores.

Con ese mar de fondo, también habrá reunión del PRO porteño, una instancia formal que debe realizarse en cada distrito. Se empezará a sondear la posible alianza con los libertarios u otras fuerzas. "No van a haber grandes definiciones. Van a votar si se aprueba negociar alianzas o no y quienes van a ser los encargados de negociar", dijeron desde el PRO a este medio.

Danza de candidato en el PRO

Desde Clara Muzzio, vicejefa de gobierno hasta Hernán Lacunza están en la danza de nombres para el Senado como posibles candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. En la reunión de hoy del Consejo Nacional, un encuentro hibrido con dirigentes presentes en la sede partidaria de la cale Balcarce y otros conectados de manera remota, se insistirá además con la intervención de Córdoba anulada semanas atrás a por la justicia electoral.

Lo concreto es que Mauricio Macri ya no controla el partido y cada distrito juega su suerte de manera descentralizada y con libertad de acción ante La Libertad Avanza. Se enfriaron las milanesas que el ex presidente compartía con Javier Milei en Olivos y ya ni los gobernadores, ni los intendentes no legisladores nacionales reportan al actual jefe del PRO.