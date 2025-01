Mauricio Macri definió al equipo del PRO que deberá negociar un acuerdo electoral con Javier Milei

"Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros obtenidos, sino también para avanzar en una agenda profunda de cambios y transformaciones que Argentina necesita", afirmó el expresidente. Los caminos de ambos partidos comienzan a encontrarse nuevamente, luego de que Milei convocara a Macri en una entrevista a ir juntos para "arrasar con el kirchnerismo en las elecciones".

Finalmente, y tras semanas de tensiones, el PRO y La Libertad Avanza acercan posiciones de cara a las elecciones legislativas de 2025. A pesar de que las negociaciones concretas todavía no comenzaron, el fuego cruzado entre el oficialismo y sus aliados parece haber terminado y ambos líderes se disponen a conversar para conformar una oferta electoral conjunta.

Si bien en los últimos días hubo guiños y muestras de voluntad de ambas partes, la tarea no será sencilla: mientras que el líder libertario consideró que " o vamos juntos en todos lados o vamos separados " en referencia al PRO, el partido amarillo por su parte guarda ciertas diferencias con esta estrategia y propone una oferta electoral común en algunos distritos, mientras que en otros presiona por la competencia.

Nuestra propuesta de equipo de trabajo está conformada por las siguientes personas: Cristian Ritondo, Ana Clara Romero, Silvia Lospennato, Hernán Lacunza y Soledad Martínez. Con ellos, y los nombres que LLA proponga, podemos conformar un equipo no solo para defender los logros… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 9, 2025

Temprano esta mañana, Macri ya había aceptado la invitación de Milei para formar una alianza: "Desde el PRO siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para terminar con el populismo, la demagogia y la falta de transparencia". Tras esto, el expresidente confirmó quienes conformaran el equipo y quedó a la espera de la respuesta del libertario.

Las quejas de Macri contra Javier Milei y el llamado a rescatar el acuerdo

Antes del acercamiento, Macri se quejó públicamente del destrato de la Casa Rosada luego de que el PRO le votara en el Congreso desde la ley bases hasta los vetos al financiamiento educativo y a la movilidad jubilatoria. Incluso, y ante su mesa chica, el ex presidente atribuye la actual estabilidad macroeconómica a la sostenibilidad política que su partido le otorgó a las fuerzas del cielo en el Congreso.

Justo cuando la mesa directiva del PRO se preparaba para celebrar su primer encuentro del año para comenzar a delinear el armado electoral en las provincias, por ahora sin La Libertad Avanza, Milei salió esta mañana a intentar rescatar el deteriorado vinculo político con Macri, interesado también en el proceso de licitación de la hidrovía además de otros negocios vinculados a parques eólicos y energía limpia. “Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri, estoy abierto a sus propuestas”, aseguró hoy el Presidente en declaraciones radiales.

“Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, explicó Milei esta mañana.

"Vamos a presentar una buena propuesta propia también en territorio de la provincia de Buenos Aires", replica un operador del espacio que lidera Macri, luego del desdoblamiento de las elecciones en CABA para el 6 de julio que disparó la furia de las fuerzas del cielo.