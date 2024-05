Máxima tensión: España anunció que retira de forma definitiva a su embajadora de Argentina y escala el conflicto diplomático

A partir de este martes, España no tendrá representación diplomática en Argentina. Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien confirmóha anunciado este martes que el Gobierno ha decidido retirar de forma definitiva a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, por la actitud del presidente argentino, Javier Milei, que no solo no ha pedido disculpas por sus insultos a Pedro Sánchez y su esposa, sino que los ha agravado en las últimas horas.