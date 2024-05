Javier Milei confirmó que no habrá Pacto de Mayo

El presidente Javier Milei adelantó que no convocará a la cumbre que inicialmente estaba prevista para este sábado. Es debido a la demora en el tratamiento de la ley Bases.

Javier Milei no convocará al Pacto de Mayo para este sábado.

"No habrá Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases", dijo esta noche el jefe de Estado en una entrevista que brindó al canal TN, confirmando que la cumbre no tendrá lugar el próximo sábado, tal como había anunciado inicialmente durante el discurso de apertura de sesiones del Congreso.