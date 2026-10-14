Murió Norberto Di Próspero, histórico referente del gremialismo legislativo

Tenía 61 años y conducía el gremio de los trabajadores legislativos desde 2004. También ocupaba cargos en la CGT y encabezaba la FELRA.

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, murió este miércoles a los 61 años de manera repentina. La noticia provocó conmoción entre los trabajadores del Congreso , dirigentes gremiales y referentes políticos, después de más de dos décadas de conducción ininterrumpida del principal sindicato parlamentario.

Di Próspero estaba al frente de APL desde 2004 y había renovado nuevamente su mandato en agosto de 2025, cuando se impuso con el 85,5% de los votos . A lo largo de esos años se convirtió en uno de los principales interlocutores sindicales de las autoridades de Diputados y el Senado en las negociaciones salariales y laborales.

Su trayectoria, sin embargo, había comenzado mucho antes. Nacido en 1965 en Caseros , ingresó en 1984 al Congreso Nacional como empleado de la Biblioteca. Cuatro años después fue elegido delegado y luego avanzó dentro de la estructura gremial hasta asumir como secretario adjunto de APL antes de disputar la conducción del sindicato.

En 2003 creó junto con otros trabajadores legislativos la agrupación Arturo Jauretche y la Lista Verde y Blanca , con la que llegó a la conducción de APL en julio de 2004. Desde entonces encadenó sucesivas reelecciones y construyó una estructura con fuerte presencia dentro del Congreso.

Durante su gestión, el sindicato colocó entre sus principales ejes la negociación paritaria , las recategorizaciones y la estabilidad de los trabajadores legislativos. El propio Di Próspero reivindicaba entre los principales logros de su conducción la recuperación de las discusiones salariales con las autoridades parlamentarias y la ampliación de la representación institucional de APL.

Norberto Di Próspero lideró la Asociación del Personal Legislativo por más de dos décadas.

Su influencia trascendió el ámbito del Congreso. Di Próspero ocupaba la Secretaría de Asuntos Legislativos de la CGT, espacio desde el que articulaba la relación de la central obrera con el Parlamento. También presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), que reúne a sindicatos de trabajadores parlamentarios de distintas provincias y donde había sido recientemente reelegido hasta 2030.

A lo largo de su trayectoria también encabezó la Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas y el Caribe (CONTLAC), desde donde impulsó acuerdos regionales para fortalecer la organización sindical y la defensa de los derechos laborales dentro de congresos y legislaturas.

El pesar de la CGT y el arco político

La muerte del dirigente generó rápidamente mensajes de despedida. "Hasta siempre, compañero Norberto Di Próspero", expresó la CGT, mientras que el Partido Justicialista lo recordó como secretario general de APL y consejero nacional de la fuerza y envió sus condolencias a familiares y compañeros de militancia.

Desde el bloque de diputados de Unión por la Patria también manifestaron su "enorme pesar" y lo definieron como una referencia en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Poder Legislativo.

Di Próspero había construido durante más de cuatro décadas una trayectoria estrechamente ligada al Congreso: primero como trabajador, luego como delegado y finalmente como uno de los dirigentes sindicales con mayor continuidad dentro del ámbito parlamentario. Su muerte deja vacante una conducción que ejerció durante 22 años y abre una nueva etapa para APL, una organización cuya identidad política y gremial estuvo fuertemente atravesada por su figura durante las últimas dos décadas.