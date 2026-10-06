PASO: las cuentas que hace Javier Milei para conseguir los votos en el Congreso

De ellos depende que el Congreso sancione la suspensión de las PASO. Y, si bien los mandatarios se muestran dispuestos a acompañar el proyecto que impulsa la Casa Rosada, tienen sus exigencias y varias prendas de negociación al alcance de la mano.

El año electoral está a la vuelta de la esquina: los tiempos apremian para el gobierno de Javier Milei, que aspira a que no haya Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) . Durante la visita del Presidente y buena parte de su gabinete a Francia, en el marco del Argentina Week, miembros de la comitiva aprovecharon la presencia de 13 mandatarios provinciales para abordar el asunto. De ellos depende que la reforma política impulsada por el Ejecutivo no naufrague . Si bien los gobernadores se mostraron abiertos a acompañar el proyecto oficialista, no aportarán votos a cambio de nada. ¿Qué piden y cuánto pueden aportarle al oficialismo en el Congreso?

El viaje a París, del que participaron 13 gobernadores sirvió como excusa por parte del Gobierno para retomar las negociaciones por la suspensión de las PASO. En el Gobierno entienden –más allá del argumento oficial en torno al costo que implica para los contribuyentes– que las primarias podrían ser letales para la reelección de Milei.

Esa instancia podría ordenar el tablero al PJ , que sigue enmarañado en sus internas y sin un candidato claro de cara a dar la pelea por el sillón de Rivadavia. Así como también, existe el temor de que se produzca un descalabro en la economía si La Libertad Avanza no arroja un resultado competitivo de cara a las generales.

Los gobernadores cercanos a la Rosada entienden la premura de Karina Milei por dar de baja las PASO. Por eso mismo, hacen valer sus votos en el Congreso , en donde debe avanzar la reforma política que el Ejecutivo envió a comienzos de año. Los mandatarios no están dispuestos a darle un cheque en blanco al Ejecutivo sobre todo cuando tienen varias prendas de negociación a mano .

En primer lugar, tienen el Presupuesto 2027 –cuyo debate en comisión no inició– para exigir fondos y obras. También tienen el DNU 70/23 que la oposición quiere voltear, como carta de negociación. Y, por último, el proyecto de Malvinas , que se convirtió en una de las banderas libertarias.

Por todo esto, los mandatarios se hacen esperar y exigen algo que la hermana del Presidente no está dispuesta a hacer. Esto es: llegar a un acuerdo electoral antes. No quieren que Karina Milei les vuelva a plantar candidatos en sus distritos –como lo hizo en 2025. Tampoco quieren quedarse fuera de las listas libertarias.

Reforma electoral: ¿cuántos votos aportan los gobernadores que fueron al Argentina Week con Milei?

Ahora bien, ¿qué tienen para aportar los gobernadores que viajaron a París? Algunos, votos en ambas Cámaras, otros en una y alguno, en ninguna. Según pudo saber Ámbito, los 13 mandatarios estarían dispuestos a darle su acompañamiento a la suspensión –no eliminación de las primarias– pero este acompañamiento estaría “condicionado al arreglo electoral”.

Uno de los gobernadores que mayor poderío tiene en el Congreso es el salteño Gustavo Saénz. El mandatario tiene influencia directa no solo sobre su coprovinciana Flavia Royón, sino también, tiene línea directa con la jujeña Carolina Moisés, enfrentada con La Cámpora en su provincia. Asimismo, el mandatario –que en más de una oportunidad le facilitó el camino a Milei en el Congreso– tiene tres diputados propios, que conviven en el bloque Argentina Federal.

El otro peronista de buen trato con la Rosada, es el catamarqueño Raúl Jalil. Al igual que su par salteño, el mandatario tiene peso propio en el Congreso y también “salvó las papas” a Milei en más de una oportunidad. En total, Jalil cuenta con tres diputados propios, que integran el bloque Elijo Catamarca. También cuenta con el senador Guillermo Andrada, que convive con Moisés en el bloque Convicción Federal.

El mendocino Alfredo Cornejo es otro de los mandatarios cercanos al gobierno libertario que tiene influencia en el Congreso. En ambas Cámaras tiene dos legisladores 100% cornejistas. Cornejo no es el único mandatario radical que podría ser decisivo en el futuro de las PASO. Su par correntino Juan Pablo Valdés cuenta con dos senadores propios y un diputado.

El también radical Leandro Zdero, mandatario de Chaco, cuenta con dos diputados y una senadora de su riñón, que también podría inclinar la balanza a favor de la reforma política, al igual que el jujeño, también de la UCR, Carlos Sadir, que si bien no tiene representantes en el Senado, son dos los diputados que le responden.

Los mandatarios no quieren darle un cheque en blanco a La Libertad Avanza. Presidencia

Por fuera de la UCR, los mandatarios del PRO también tienen para aportar. Entre ellos, el chubutense Ignacio Torres, quien tiene dos senadoras que le responden directo. En tanto, en Diputados, Jorge Ávila, quien forma parte de Provincias Unidas tiene llegada directa al gobernador.

Rogelio Frigerio, también amarillo, cuenta con tres diputados propios. Mientras que en el Senado, tras el acuerdo que selló con LLA en los comicios del año pasado, el entrerriano se quedó sin representación alguna. Por último se encuentra Jorge Macri. En su caso, tampoco tiene senadores propios, aunque son tres los diputados que responden a los intereses de los Macri.

Otro gobernador de buena llegada con el oficialismo a nivel nacional es el sanjuanino Marcelo Orrego. En su caso, cuenta con el bloque Producción y Trabajo, integrado por dos diputados. En el Senado, al igual que Frigerio, no tiene llegada directa.

Finalmente, los mandatarios patagónicos tienen lo suyo para aportar. Aunque es poco. Por caso, el neuquino Rolando Figueroa cuenta con una banca en cada Cámara. Mientras que Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz cuenta con su ladero José Luis Garrido. El patagónico supo tener dos senadores que le respondían: José Carambia y Natalia Gadano. Pero el vínculo se rompió y hoy ambos juegan su propio juego. En algunos casos, sus posturas son más duras que el PJ.

Por último –y más allá de sus pronunciamientos a favor de la reforma política– se encuentra el rionegrino Alberto Weretilneck. El asunto es que tras los comicios del año pasado, su partido político, Juntos Somos Río Negro, carece de representación parlamentaria.

Si bien Llaryora y Pullaro no fueron a París, podrían sumar votos a favor de la suspensión de las PASO.

Conclusión: los 13 mandatarios que fueron de visita al Argentina Week podrían aportar un total de 11 senadores a los 21 que tiene LLA. Además de los 23 diputados, que se sumarían a los 95 diputados.

Ahora bien, por tratarse de una reforma política, vale recordar que requiere una mayoría absoluta para su aprobación. En caso de Diputados, esa mayoría es de 129. En cambio, en la Cámara alta es de 37. Así y todo, los Milei tienen otros mandatarios a los que apelar: Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba). Ambos ya se expresaron en favor de suspender las PASO. Y tienen lo propio para aportar en el recinto: tres senadores y seis diputados. Aun así, al Ejecutivo le siguen faltando votos, por lo que deberá seguir seduciendo a otros bloques por fuera del PJ opositor, que se aferra a las primarias para dirimir su candidato a presidente.

Como sea, el final sigue abierto. En los próximos días habría reuniones bilaterales entre los mandatarios con el jefe de Gabinete Diego Santilli y Luis Caputo para seguir las conversaciones. Aunque, una vez más, los mandatarios pedirán algo más que promesas a cambio de votos.