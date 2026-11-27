La reforma deja atrás el esquema de 2012, que amplió el alcance de la entidad y abrió la puerta a nuevas vías de asistencia al Tesoro. Con la sanción, el Congreso redefine el perfil de la autoridad monetaria. Los detalles, en la nota.

El Congreso aprobó la nueva Carta Orgánica, redefiniendo el rol de la autoridad monetaria y sus vínculos con el Tesoro.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó convertida en ley luego de que Diputados aceptara las modificaciones que el Senado había hecho en septiembre. El texto redefine el rol de la autoridad monetaria, restringe sus vínculos financieros con el Tesoro y cambia el esquema para nombrar y apartar a sus autoridades.

Cabe destacar que el texto sancionado recoge una modificación que hizo el Senado y que devolvió el proyecto a Diputados: tanto el presidente como los directores de la entidad ejercerán mandatos de seis años y necesitarán el aval de la Cámara alta , con mayoría absoluta, para ocupar sus puestos.

“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

El texto reúne modificaciones en seis frentes: la misión del Banco Central, cómo se designa y se remueve a sus autoridades, la asistencia financiera al sector público, el destino de las utilidades, la composición del balance y las reglas operativas para administrar las reservas. Su propósito principal es dar marcha atrás con parte de los cambios de 2012, que ampliaron el alcance de la entidad y flexibilizaron las vías para financiar al Estado.

Con el artículo 17 queda derogado el artículo 20 de la Carta Orgánica, que fijaba las reglas para los adelantos transitorios del Banco Central al Gobierno nacional . Antes de la reforma de 2012, esos fondos tenían que reintegrarse dentro de los 12 meses y estaban limitados al 12% de la base monetaria, más un adicional de hasta 10% de los recursos tributarios recaudados en el último año.

“Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, escribió el presidente Javier Milei.

La reforma impulsada durante el kirchnerismo amplió los topes y agregó un 10% adicional de la recaudación mediante un régimen de excepción que, según los fundamentos de la ley, se aplicó de forma reiterada. De acuerdo con el mensaje oficial, bajo las normas que ahora se derogan el Tesoro podía recibir hasta $36,6 billones por este mecanismo. Según el cálculo de los fundamentos, ese monto supera el 80% de la base monetaria.

Cabe subrayar que la prohibición incluye otras formas de financiamiento. El BCRA no podrá otorgar créditos al Gobierno nacional, las provincias, CABA, ni los municipios. A su vez, tampoco podrá adquirir títulos públicos nacionales en el mercado primario ni anticipar recursos para afrontar vencimientos de deuda.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA quedó convertida en ley luego de que Diputados aceptara las modificaciones que el Senado había hecho en septiembre. Diputados

Las ganancias del BCRA, destinadas a la cancelación de pasivos heredados

La ley fija un régimen transitorio para ordenar el balance del Banco Central. Mientras el Estado nacional mantenga deudas por adelantos transitorios o letras intransferibles, una parte de las utilidades anuales deberá ponerse a disposición del Tesoro con un único destino: cancelar esas obligaciones.

Los plazos de los adelantos transitorios se extenderán automáticamente hasta la cancelación total de lo adeudado. Para las letras intransferibles seguirán vigentes los términos de cada emisión, junto con las disposiciones de la ley de presupuesto.

Las utilidades, con un nuevo esquema

La reforma modifica los requisitos para que el BCRA transfiera resultados al Estado nacional, que es su único accionista. Solo podrán girarse utilidades líquidas y realizadas.

La ley deja fuera de ese cálculo los resultados que surjan de variaciones del tipo de cambio o de la cotización del oro, que pasarán a integrar una cuenta de capital de la entidad. Los resultados no realizados que provengan de otros conceptos deberán mantenerse en una reserva especial hasta que se concreten.

El artículo 38, en su nueva redacción, suma un requisito más: para habilitar una transferencia, la reserva general y el resto de las reservas de resultados deberán alcanzar al menos el 50% del capital del Banco Central. En caso de autorizarse giros, los fondos solo podrán usarse para pagar deuda pública.

Restricción financiera: Se eliminan los adelantos transitorios y se prohíben créditos al sector público y la compra de títulos en mercado primario. Mariano Fuchila

Los nuevos requisitos para nombrar autoridades

La principal modificación fue introducida por el Senado, que luego fue aceptada por Diputados, y es respecto con la conducción del Banco Central. Ahora, el presidente y los directores tendrán mandatos de seis años, y su designación requerirá el acuerdo del Senado por mayoría absoluta.

La ley también establece causales específicas para apartar a los integrantes del directorio. Entre ellas figura una falta grave y manifiesta en el desempeño de sus funciones, que deberá sustentarse en hechos determinados y verificables.

Para concretar la remoción se requerirá un decreto del Poder Ejecutivo y la autorización previa del Congreso, por dos tercios de los miembros presentes. La reforma suprime la comisión bicameral que se había creado en 2010, durante la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Martín Redrado, por entonces al frente de la entidad.

Asimismo, el Ejecutivo pierde la facultad de destituir por sí solo a las autoridades del organismo. Toda decisión deberá encuadrarse en las causales previstas y demostrar los hechos invocados.

Un mandato claro: la inflación

Una de las modificaciones importantes radica en que la norma reemplaza el actual artículo 3 de la Carta Orgánica y define que la función “única, primaria y fundamental” del Banco Central será preservar el valor de la moneda. En ese sentido, se desplaza el mandato vigente desde 2012, que incluía la promoción de la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, dentro de los lineamientos del Gobierno nacional.

La norma reemplaza el actual artículo 3 de la Carta Orgánica y define que la función “única, primaria y fundamental” del BCRA será preservar el valor de la moneda

Según los fundamentos de la norma, la superposición de objetivos volvía difícil medir los resultados de la entidad. El proyecto propone que la política monetaria se enfoque en la estabilidad de precios y que el resto de las finalidades se atienda con herramientas distintas.

En línea con ese cambio, el directorio dejará de tener atribuciones para dirigir el crédito a las pymes y a las economías regionales, tareas que, de acuerdo con la iniciativa, deben quedar en manos de organismos de fomento.

Cambios operativos

La ley habilita al BCRA a operar con títulos públicos, divisas y otros activos financieros para cumplir objetivos monetarios, cambiarios, financieros o crediticios. Las operaciones tendrán que realizarse a precios de mercado o, cuando no haya una cotización disponible, con parámetros técnicos equivalentes.

El presidente y directores tendrán mandatos de seis años y requerirán acuerdo del Senado para su designación.

También incorpora la inembargabilidad de los activos que componen las reservas internacionales y precisa cuáles de los activos externos podrán invertirse, como el oro y otros instrumentos líquidos. Hasta el momento, esa protección figuraba en la Ley de Convertibilidad.

Además, la entidad podrá dar esos activos en garantía en operaciones propias de la banca central, y algunos contratos financieros internacionales quedarán exentos de una restricción legal vigente.