Con algunos traspiés, ambas Cámaras sesionaron esta semana y avanzaron proyectos clave para la Casa Rosada. Así y todo, el Gobierno convocará a extraordinarias para sancionar el Presupuesto 2027 y la reforma política, dos proyectos decisivos de cara al año electoral que se pone en marcha. Lo que pasó y lo que se viene.

La última semana del período de sesiones ordinarias estuvo cargada de actividad: ambas Cámaras sesionaron y avanzaron proyectos clave para la Casa Rosada . Así y todo, el Gobierno de La Libertad Avanza deberá convocar a sesiones extraordinarias para convertir en ley el Presupuesto 2027 y la reforma política , dos proyectos decisivos de cara al año electoral que se pone en marcha. El rol de Patricia Bullrich.

Javier Milei se anotó un triunfo en el Congreso . En medio de las internas que recrudecen en su gobierno y cuando la economía le juega una mala pasada –con rumores en torno a la continuidad (o no) de Luis Caputo al frente de Economía– los gobernadores le dieron una señal de apoyo al acompañarlo con la suspensión de las PASO.

En el Senado, la votación de la reforma política –proyecto que estuvo meses paralizado en el Senado– fue más holgada de lo esperado. El texto requería de 37 votos; el oficialismo cosechó 43. Es decir, consiguió el apoyo de prácticamente todos los gobernadores cercanos a la Casa Rosada. En cambio, votaron en contra el PJ que convive en Popular; Convicción Federal y la tucumana que responde a Osvaldo Jaldo, Beatriz Ávila. En total, reunieron 29 rechazos.

Así, Milei no solo quedó a un paso de que el año que viene no haya Primarias en las elecciones nacionales, dejando al peronismo sin una herramienta clave para ordenarse puertas adentro y llegar con el candidato más competitivo a las elecciones . Al mismo tiempo, dejó a Patricia Bullrich sin la posibilidad de amenazar con unas PASO para presionar por lugares en las listas e incluso con su propia candidatura.

El Gobierno también logró dar esa señal de gobernabilidad que un sector del ala libertaria pedía para darle una señal a los mercados. Y, quizás lo que más le importaba al ala económico: se evita que, ante una eventual derrota, los mercados “se asusten” y el plan de Milei vuele por los aires, tal cual le ocurrió a Mauricio Macri tras la inesperada derrota frente a Alberto Fernández en las PASO del 2019.

El capítulo final de la reforma política será en Diputados, donde Martín Menem deberá reunir los votos para que la suspensión de las PASO en los comicios sea un hecho el año que viene. Después del resultado de este jueves en el Senado, todo indica que el riojano tiene el camino allanado.

Las derrotas en el Congreso

Pero durante la última semana, no fueron todos logros en el Congreso para el oficialismo. La Casa Rosada no solo debió tragarse el sapo de acompañar la ley de Ludopatía que Patricia Bullrich se cargó al hombro en medio de la visita del Papa. Sino que sufrió algunas derrotas durante el debate por el Presupuesto 2027, que también se aprobó esta semana en Diputados.

Moviendo el c*lo, como en cada lugar que me tocó estar.



#10/11 pic.twitter.com/8wWaVhgdSK — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2026

Es cierto, en general, la “ley de leyes” se aprobó. Pero los libertarios sufrieron varios traspiés que permiten entrever que el acompañamiento de los gobernadores y aliados no es automático.

Por un lado, se cayó el artículo 11, en el que se establecían los fondos para las universidades, que apenas superaba los $7 billones. Recibió 121 votos afirmativos y 130 negativos. En cambio, se aprobó la propuesta de la oposición, que contemplaba los $11 billones solicitados por los rectores. ¿El resultado? 138 votos afirmativos a 109 negativos.

Entre los legisladores que acompañaron la propuesta de la radical Mariela Coletta para elevar los fondos se ubicaron los diputados que responden a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén). Además, parte de los tucumanos que se referencian en Osvaldo Jal Raúl Jalil do, el MID, y todos los diputados de Provincias Unidas. Entre ellos, los legisladores que se referencian en Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y en Martín Llaryora (Córdoba).

En cambio, no le soltaron la mano los radicales de Alfredo Cornejo ni de Leandro Zdero. Así como tampoco el PRO, salvo el larretista Álvaro González, que votó con la oposición.

Menem sufrió varias derrotas durante la votación en particular del Presupuesto 2027. Diputados

Pero no fue la única derrota libertaria. La oposición y parte de los “aliados” también votaron a favor de incrementar los fondos para el subsidio al transporte de pasajeros en el interior; para el INTI, el INTA y Senasa.

Al igual que la reforma política, el Presupuesto 2027 será otra de las prioridades del Ejecutivo en las extraordinarias. En este caso, el desafío de Bullrich será revertir los cambios que introdujo la oposición (tal cual aspira la Casa Rosada) o avanzar con la ley tal cual fue aprobada en Diputados y que, en todo caso, sea Milei quien vete los artículos y pague el costo político de volver a enfrentarse con las universidades, en nombre del equilibrio fiscal.

Por cómo obró Bullrich en los últimos días, acordando la ley de Ludopatía con el PJ, y moviendo sus fichas por la reforma política a último momento, no sería descabellado imaginar que aproveche el financiamiento universitario para diferenciarse nuevamente de los hermanos Milei y, así, llevar agua para su molino.