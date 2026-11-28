Javier Milei oficializó la convocatoria al Parlamento entre el 1 y el 31 de diciembre. El temario incluye 11 puntos, entre ellos la reforma electoral, el Súper RIGI y la Ley Hojarasca.

El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 31 de diciembre de 2026 , con una agenda de 11 temas que incluye proyectos económicos, políticos y vinculados con la defensa de la soberanía nacional .

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La medida se formalizó mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli , que el Ejecutivo remitió al Parlamento a través del Mensaje N° 318-2026.

El documento invoca las facultades establecidas en los artículos 63 y 99, inciso 9 , de la Constitución Nacional y determina que ambas cámaras podrán abocarse exclusivamente al tratamiento de los asuntos contemplados en el temario oficial.

La nómina de iniciativas está encabezada por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , cuya inclusión se confirmó en medio de la controversia con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas.

La convocatoria coincidió con la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar , que rechazó la solicitud argentina de medidas provisionales para frenar las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion.

El Gobierno estableció sus prioridades para las sesiones extraordinarias. RT

Tras conocerse el pronunciamiento, Milei difundió un comunicado en el que instó a la Cámara de Diputados a sancionar la iniciativa durante la próxima semana. “Su demora entusiasma al gobierno británico”, advirtió el mandatario.

Entre las prioridades económicas del Ejecutivo también figuran el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027 y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Otro de los asuntos de mayor relevancia política es la Reforma Electoral Integral, que contempla la suspensión de las PASO y la implementación de Ficha Limpia. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara alta y recibió modificaciones durante su aprobación en Diputados, por lo que deberá regresar al Senado para su tratamiento definitivo.

La agenda también comprende modificaciones en el régimen de cabotaje y marina mercante, un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, una iniciativa para combatir el juego ilegal y la Ley Hojarasca, orientada a la derogación y simplificación de normas.

A estos proyectos se suman dos propuestas que el Poder Ejecutivo prevé enviar durante diciembre: una destinada al fortalecimiento de la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos y otra vinculada con la competitividad financiera.

Sesiones extraordinarias: los 11 temas que el Gobierno habilitó para debatir en el Congreso

El temario oficial remitido por el Poder Ejecutivo contempla los siguientes puntos:

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027.

Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI).

Reforma Electoral Integral.

Régimen de Cabotaje, Marina Mercante y Admisión Temporaria.

Marco regulatorio para los biocombustibles.

Proyecto de ley de combate contra el juego ilegal.

Ley Hojarasca.

Proyecto de fortalecimiento de la alianza estratégica entre la República Argentina y Estados Unidos.

Proyecto de Competitividad Financiera.

Consideración de los pliegos que requieran acuerdo del Senado para designaciones y promociones remitidas o que sean remitidas por el Poder Ejecutivo.

De esta manera, el Congreso tendrá habilitada su actividad legislativa durante todo diciembre, hasta el último día de 2026, aunque únicamente podrá abordar las iniciativas incluidas expresamente en la convocatoria presidencial.