Reforma electoral: así votó cada senador la suspensión de las PASO + Agregar ámbito en









El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra en la Cámara alta. La iniciativa también incorpora Ficha Limpia y cambios en la Boleta Única de Papel.

El Senado aprobó la suspensión de las PASO para 2027 con 43 votos a favor.

El Senado aprobó la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que obtuvo media sanción con 43 votos afirmativos y 29 negativos. La iniciativa contempla la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Los 72 integrantes de la Cámara alta participaron de la votación y no hubo abstenciones ni ausencias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El respaldo reunió a La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, mientras que el rechazo estuvo encabezado por el interbloque Justicialista. La votación dejó expuestos los apoyos que consiguió el oficialismo para avanzar con una de las principales modificaciones del sistema electoral.

La reforma electoral no se limita a la suspensión de las primarias. También incorpora Ficha Limpia, establece la afiliación digital a los partidos políticos y mantiene la Boleta Única de Papel, con la posibilidad de votar por lista completa. Además, reduce los espacios gratuitos de publicidad audiovisual durante las campañas y establece un debate presidencial obligatorio para los candidatos que lleguen a una segunda vuelta.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto pasará ahora a Diputados, donde deberá conseguir el respaldo necesario para su aprobación definitiva.

El oficialismo, la UCR, el PRO y bloques provinciales votaron a favor, mientras que el Justicialismo lideró el rechazo. Uno por uno: quiénes votaron a favor de la reforma electoral Los 43 votos afirmativos se distribuyeron de la siguiente manera:

La Libertad Avanza (21): Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Luis Juez, Claudia López, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni.

UCR (10): Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

Frente PRO (3): Andrea Cristina, Enrique Goerling Lara y María Victoria Huala.

Provincias Unidas (2): Carlos Espínola y Alejandra Vigo.

Movimiento por Misiones (2): Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

Movere Santa Cruz (2): José María Carambia y Natalia Gadano.

La Neuquinidad (1): Julieta Corroza.

Despierta Chubut (1): Edith Terenzi.

Primero los Salteños (1): Flavia Royon. Quiénes rechazaron el proyecto en el Senado Los 29 senadores que votaron en contra pertenecieron a cinco espacios políticos: Justicialista (22): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, Florencia López, Juan Manzur, Ana Marks, José Mayans, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Martín Soria y Sergio Uñac.

Convicción Federal (3): Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.

Frente Cívico por Santiago (2): Elia Moreno y Gerardo Zamora.

Independencia (1): Beatriz Ávila.

Justicia Social Federal (1): Fernando Salino.