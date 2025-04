Jorge Macri: "Si hay un espacio claramente antikirchnerista en la Ciudad es el PRO"

Silvia Lospennato debate.jpg Silvia Lospennato será la candidata del oficialismo en las elecciones legislativas de la Ciudad.

Además, en esta lucha entre LLA y el PRO en la Ciudad, el jefe de Gobierno reforzó la idea de que el partido amarillo es el único espacio "claramente antikirchnerista en la Ciudad". "Adorni tiene muchos miembros del kirchnerismo en su espacio. Va a compartir un bloque con una legisladora - Pilar Ramírez - que fue kirchnerista, estuvo trabajando con Recalde. Lo tienen a Scioli", explicó.

Por fuera de la Ciudad y en referencia a las interna entre el PRO y LLA en medio de las negociaciones en territorio bonaerense, el jefe de Gobierno sentenció: "la soberbia no es buena consejera, la prepotencia tampoco".

El discurso más crítico de Macri llegó a la hora de hablar de su excompañero de equipo - y exjefe de Gobierno - Horacio Rodríguez Larreta. "Me parece que hay algo raro en Horacio. Nunca criticó al kirchnerismo, no habló de Milei, que era su gran enemigo en su momento. Hay algo que no termino de descifrar de Horacio, tengo esa sensación de cosas que no me termina de decir", apuntó.

"Me llamó la atención el final cuando dice quiero ser jefe de Gobierno, es un debate a legislador. Me parece que la palabra que mas repitió es 'yo' y nadie hace todo solo. Me parece que el ahí tiene una confusión, fue parte de un equipo que es el PRO", disparó contra el candidato por el espacio Volvamos Buenos Aires.

"Si le hubiera ido bien como presidente, ¿se hubiera ido del PRO?", concluyó sobre su excompañero.

Elecciones 2025: cuándo se vota en la Ciudad de Buenos Aires

Los comicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en una fecha distinta a las elecciones legislativas nacionales, que están programadas para el domingo 26 de octubre. Esto se debe a que el gobierno porteño decidió desdoblar las votaciones de este 2025. Así, los vecinos porteños votarán para renovar 30 bancas de legisladores el domingo 18 de mayo.

eleccion.jpg Las elecciones de la Ciudad tendrán lugar el próximo 18 de mayo.

Por otra parte, las elecciones mantendrán el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), implementado en los últimos comicios locales. Según resolvió el Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema electrónico será utilizado nuevamente para la emisión del voto, el escrutinio de mesa y la transmisión de resultados provisorios. Según el último registro, son 2.526.676 los ciudadanos empadronados para ejercer su voto.