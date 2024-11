Nuevo reproche del PRO por Ficha Limpia: "El Gobierno decidió estar del otro lado"

Diputados del PRO continúan recriminando a los sectores que no dieron quórum.

En ese sentido, apunta a la "enorme responsabilidad institucional que honraremos. No vamos a callar cuando se juega a favor de los corruptos. Creemos y estamos convencidos de que un país diferente se hace tomando grandes decisiones que conlleven cambios en serio que la sociedad viene demandando hace muchos años. Eso es Ficha Limpia y es, junto a millones de argentinos, una pelea que compartimos".

SOBRE FICHA LIMPIA



Esta semana, el Congreso de la Nación dejó pasar una oportunidad histórica para impedir que los corruptos condenados por la Justicia lleguen al Congreso y se garanticen impunidad con los fueros.



Mientras los Diputados del PRO cumplieron con el mandato que… — PRO (@proargentina) November 29, 2024

El presidente del PRO, Mauricio Macri, también se expresó en redes sociales por la caída de la sesión. "¿Queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados?", se preguntó y aseguró estar "convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro".