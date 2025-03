Cruje el PRO: Diego Santilli y Cristian Ritondo, más cerca de Javier Milei

Diego Santilli y Cristian Ritondo se reunieron con Javier Milei, Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja en Casa Rosada en el marco del armado electoral que impulsa la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. El encuentro se produce luego de una tensa reunión de mesa ejecutiva del PRO celebrada por zoom esta domingo donde Mauricio Macri lanzó una dura advertencia ante la posibilidad de que sigan las fugas en su partido: "El que se va, no vuelve, no hay vuelta atrás".

Es que La Libertad Avanza se resiste a cerrar un acuerdo electoral orgánico de partido a partido con el PRO y solo acepta la asimilación de Santilli, y eventualmente Ritondo junto a Guillermo Montenegro, dentro de las fuerzas del cielo. En la cumbre virtual realizada ayer Santilli y Ritondo, jefe de bloque de diputados del macrismo en el Congreso, el sector de los "halcones" encabezado por los primos Macri, Mauricio y Jorge, destacaron la falta de voluntad de acuerdo de Karina Milei para avanzar en un frente electoral en la provincia de Buenos Aires y aseguraron que "La Libertad Avanza no es la única opción".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1901655104370921758&partner=&hide_thread=false Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor.



Fin. pic.twitter.com/SQTCICxJhz — Manuel Adorni (@madorni) March 17, 2025

La presencia del Presidente en la reunión, a la que se sumó para saludar a Ritondo y Santilli, acrecentó las versiones sobre un inminente pase de nuevos dirigentes del PRO a las fuerzas del cielo, posibilidad que aún no dan como confirmada. Mientras el jefe de bloque en Diputados y el ex precandidato a gobernador impulsan una alianza bajo la premisa "un mal acuerdo es mejor que la falta de acuerdo", el sector de los Macri y Soledad Martínez ofrecen como alternativa un eventual acuerdo con la UCR de Maximiliano Abad y sectores del peronismo non kirchnerista como escenario para evitar la sumisión bonaerense que les plantean Karina Milei y Sebastian Pareja.