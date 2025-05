Ramiro Marra agradeció a quienes fueron a votar y llamó a "madurar políticamente"

El candidato a legislador por la Unión del Centro Democrático (UCedé) aseveró que "el Kirchnerismo es la peor desgracia que sufrió Argentina" y pidió no darle "ni una oportunidad más".

El candidato a legislador por la Unión del Centro Democrático (UCedé), Ramiro Marra , agradeció a los ciudadanos que fueron a votar , llamó a "madurar políticamente " y pidió no darle "ni una oportunidad más" al kirchnerismo por ser "la peor desgracia que sufrió Argentina".

El ex La Libertad Avanza publicó en su cuenta de X un video en el que explicó que no quiere que la gente piense que está haciendo "una especulación político-partidaria".

"Este mensaje esta centrado en hablarle a todos los que quieren una Argentina más próspera. Durante esta campaña he tomado la decisión de no agredir ni confrontar con los que piensan igual o similar a mí, porque creo que hay que construir en base a las similitudes y no a las pequeñas diferencias".