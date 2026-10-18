Una prestigiosa consultora internacional ve riesgos para Javier Milei en 2027 y recorta su apuesta por activos argentinos

La consultora advirtió que la pérdida de puestos de trabajo en sectores tradicionales todavía no encuentra compensación en nuevas inversiones. Recomienda tomar ganancias en activos argentinos ante los riesgos económicos y políticos de cara a las elecciones de 2027.

Según BCA Research, la inversión espera señales sobre el rumbo político después de las elecciones de 2027, mientras que la recuperación laboral es clave para las chances electorales del Presidente. Energía y minería podrían impulsar las exportaciones, pero su expansión más fuerte llegaría después de 2029.

La economía argentina atraviesa una transición que, de acuerdo a un reciente relevamiento, todavía no consiguió resolver una de sus principales incógnitas: cómo reemplazar los empleos que se pierden en las actividades tradicionales por nuevos puestos de trabajo. Si bien destacaron los avances del gobierno de Javier Milei en materia de inflación y equilibrio fiscal , advirtieron que la apertura comercial, el ajuste y las reformas estructurales todavía no generaron una expansión de la inversión productiva capaz de compensar el retroceso de distintos sectores.

El informe publicado por la consultora internacional BCA Research la semana pasada, titulado "Argentina: todo destrucción, ninguna creación” , dio un claro diagnóstico, el cual tiene una consecuencia financiera concreta, ya que decidió cerrar sus posiciones compradas en bonos soberanos argentinos, acciones locales y títulos en pesos a dos años, luego de registrar ganancias en esas inversiones.

Además, redujo su recomendación sobre los activos argentinos dentro de las carteras de mercados emergentes. La consultora considera que el escenario económico y la incertidumbre política de cara a 2027 limitan las posibilidades de que continúe la suba de los mercados locales.

Uno de los principales argumentos del informe está en la evolución del empleo por actividad. S egún los datos del Ministerio de Capital Humano utilizados por BCA Research , desde el inicio del gobierno de Milei hasta junio de 2026, la construcción y las actividades inmobiliarias registraron una caída del 10,2% en el empleo. Le siguieron minería y petróleo, con una baja del 8,8%, y la industria manufacturera, con un retroceso del 7,6%.

También mostraron variaciones negativas el comercio, la hotelería y el transporte, con una caída del 4,2%; las empresas, las finanzas y la tecnología, con un descenso del 4%; y los servicios sociales y personales, con una baja del 1,5%. Agricultura y pesca fue la única de las siete categorías relevadas que registró un crecimiento, del 3,4%.

La composición del empleo ayuda a explicar la preocupación de la consultora. Comercio, hotelería y transporte representan el 32,5% del empleo total; los servicios sociales y personales, el 19,7%; y la industria manufacturera, el 18,1%. En cambio, minería y petróleo concentran apenas el 1,4%. Para BCA, esa diferencia importa porque los sectores que impulsan las inversiones y las exportaciones no necesariamente generan suficientes puestos de trabajo para absorber a quienes pierden su empleo en otras actividades.

“Todo destrucción, ninguna creación”: la advertencia de una firma internacional sobre la economía argentina.

El problema de la inversión: energía y minería no alcanzan para compensar la caída

La consultora sostiene que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) favorece principalmente a los proyectos de recursos naturales, mientras que muchas empresas industriales y de servicios quedan al margen. Según el informe, el régimen acumula proyectos aprobados por unos u$s56.000 millones y otras iniciativas por aproximadamente u$s150.000 millones bajo evaluación.

BCA reconoce el potencial de esas inversiones para transformar la capacidad exportadora del país, pero advierte que su impacto sobre el empleo será limitado en el corto plazo. La minería y la energía requieren grandes desembolsos de capital y, en proporción, menos trabajadores que otras actividades. Además, los nuevos proyectos suelen desarrollarse lejos de los principales centros urbanos e industriales, lo que dificulta que los trabajadores desplazados puedan incorporarse rápidamente.

La firma también señala otros obstáculos para la recuperación de la inversión privada: el costo elevado del financiamiento, la carga tributaria provincial y la incertidumbre sobre el rumbo económico después de las elecciones presidenciales de 2027. En su diagnóstico, muchas empresas postergan decisiones de inversión hasta conocer el escenario político, mientras que la recuperación del empleo y los ingresos es precisamente uno de los factores que puede influir en el resultado electoral.

Crédito caro, ajuste fiscal y un peso apreciado

BCA Research advirtió también que la política monetaria y fiscal restrictiva, junto con la apreciación real del peso, presiona sobre la actividad económica. Según sus cálculos, las tasas reales esperadas de los préstamos personales superan el 40% y las de las tarjetas de crédito, el 60%. Para el financiamiento de corto plazo de las pequeñas y medianas empresas, la tasa real se ubica cerca del 13%.

Ese costo del crédito limita tanto el consumo como la posibilidad de que las empresas financien su producción y amplíen sus operaciones. A la vez, la consultora advierte que una recaudación menor a la prevista podría obligar al Gobierno a profundizar los recortes del gasto si busca sostener la meta de superávit primario del presupuesto de 2027.

El informe reconoce que la gestión de Milei logró reducir la inflación y mejorar las cuentas públicas. Sin embargo, considera que esos avances todavía no se tradujeron en una recuperación sostenida del empleo y los ingresos. Por eso, plantea que la economía pasó de una crisis dominada por la inflación elevada a otra en la que la desaceleración de los precios convive con dificultades para financiarse, pérdida de puestos de trabajo y debilidad de la inversión.

La advertencia política: el empleo puede convertirse en un problema para Milei

Según el análisis, el principal riesgo de cara a 2027 es que el mercado laboral no mejore a tiempo. La firma considera que la reducción de la inflación fue una de las fortalezas electorales del Presidente, pero advierte que el desempleo y la situación económica ganan peso entre las preocupaciones sociales.

En ese contexto, identifica un círculo difícil de romper: las empresas esperan las elecciones para decidir si invierten, mientras que las posibilidades de reelección de Milei dependen, en parte, de que esas inversiones lleguen antes y generen empleo e ingresos. Si la recuperación no aparece en los próximos meses, sostiene la consultora, el escenario político podría volverse más adverso para el oficialismo.

BCA plantea que una depreciación más rápida, aunque controlada, del peso, una política monetaria menos restrictiva y un alivio fiscal podrían ayudar a reactivar la actividad. Sin embargo, el informe señala que el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, no mostraron disposición a avanzar en ese giro.

La recomendación financiera: tomar ganancias en activos argentinos

La evaluación desembocó en una decisión de inversión. BCA Research cerró su posición comprada en bonos soberanos argentinos, con una ganancia del 11,5%; en acciones argentinas medidas en dólares, con un rendimiento del 5,3%; y en bonos en pesos a dos años, con una ganancia del 3,8%.

Además, redujo de sobreponderar a subponderar su recomendación para acciones, bonos locales y deuda soberana argentina dentro de las carteras de mercados emergentes. La firma considera que los riesgos económicos y políticos aumentaron y que todavía no hay señales suficientes de un cambio de política que permita anticipar una recuperación más sólida.

El informe, no obstante, distingue entre el corto y el largo plazo. BCA mantiene una visión favorable sobre el potencial de las exportaciones de energía y minerales, en especial el cobre y el litio. Pero estima que la expansión más importante de la producción minera comenzará después de 2029. Esa perspectiva podría mejorar estructuralmente el ingreso de divisas, aunque no resolvería a tiempo los desafíos inmediatos de empleo, ingresos y actividad que enfrenta el Gobierno antes de las elecciones de 2027.