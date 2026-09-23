Patricia Bullrich vuelve a abrir el Senado para avanzar con cambios al Banco Central y Zona Fría

La sesión es a las 12. Los aliados de la libertaria piden introducir cambios en la media sanción de la Carta Orgánica del Banco Central, por lo que el texto volvería a la Cámara baja para su sanción definitiva. Los votos para el cambio en el esquema de subsidios al gas no están garantizados.

Dejada atrás la interna libertaria por Discapacidad , Patricia Bullrich se prepara para abrir el recinto del Senado este jueves. Las intenciones de la jefa de bloque de La Libertad Avanza son avanzar con la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que ya fue aprobada en Diputados. Los aliados de la libertaria piden introducir cambios en la media sanción, por lo que volvería a la Cámara baja para su sanción definitiva. Además, el oficialismo apunta a sancionar Zona Fría.

Luego de que la semana pasada el Senado sancionara Inocencia Fiscal y aprobara la nueva ley de Biocombustibles, la Cámara alta volverá a abrir sus puertas este jueves a las 12. El plato fuerte de la jornada será la nueva Carta Orgánica del Banco Central, herramienta que, en palabras del presidente Javier Milei, terminará de "erradicar" la inflación en la Argentina.

Uno de los cambios centrales del texto es la modificación del mandato del Banco Central . Se establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda . De esta manera, se busca dejar atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El cambio implica concentrar el accionar del BCRA en la estabilidad monetaria y, particularmente, en la lucha contra la inflación.

Otro de los puntos salientes es la prohibición del financiamiento del sector público por parte del Banco Central . El proyecto elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta . La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.

La iniciativa incorpora un cambio en la forma de remover a las autoridades del Banco Central . Para desplazar al presidente o a los integrantes del directorio será necesaria una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado . La modificación apunta a elevar las barreras institucionales frente a cambios de conducción derivados de los ciclos políticos.

Los mandatos, sin embargo, no se extienden. El proyecto mantiene la duración actual de seis años y apuesta a reforzar la estabilidad de las autoridades mediante un mecanismo de remoción más exigente.

Los cambios que piden los aliados

Los bloques aliados al oficialismo acompañarán el texto libertario, aunque buscarán introducirle una serie de cambios. Por un lado, quieren suprimir el artículo 13, que ya generó revuelo durante la sesión de la Cámara baja. A grandes rasgos, allí se establece que las reservas de la entidad son inembargables pero, por como está redactado, al mismo tiempo se interpreta lo contrario: que esas mismas reservas podrían ser usadas como garantía.

Los aliados piden cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

Por otro, los aliados apuntan a “equilibrar” la mayoría que se requiere para el nombramiento y remoción del presidente del Banco Central. La media sanción establece dos tercios de ambas cámaras para la remoción, mientras que el nombramiento es por mayoría simple del Senado. Como sea, de incorporarse cambios al texto, este debería volver a Diputados para su sanción definitiva.

Zona Fría: ¿están los votos?

A propósito de la media sanción que introduce cambios al régimen de Zona Fría que, después de meses, finalmente se dictaminó en comisión la semana pasada, su futuro es incierto. La reforma reduce el alcance geográfico del régimen pero, según el Gobierno, focaliza mejor los destinatarios de los subsidios.

El asunto es que alguno de los aliados del Gobierno, como los senadores que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, no acompañan el texto. Es por eso que la Casa Rosada, con Diego Santilli a la cabeza, busca compensar esas fugas de votos con algunos senadores del norte.

La moneda de cambio sería la implementación de un régimen de Zona Cálida. A grandes rasgos, se trata de un esquema de subsidios a la energía para aquellas localidades que registran altas temperaturas. Este saldría a través de una resolución. Así y todo, en la previa a la sesión, desde el oficialismo confesaron que los votos no estaban garantizados. Se esperan negociaciones contrarreloj.