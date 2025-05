Temporal en CABA: Jorge Macri subrayó que "gracias a las obras, la Ciudad aguantó muy bien la tormenta"

“Mañana la elección debería transcurrir normalmente”, aseguró Jorge Macri.

Sobre la asistencia a otras localidades, dijo que “estamos ayudando a Zárate, Campana y Arrecifes. En principio Campana nos había pedido lanchas con operarios y bomberos, que pudieran ayudar a evacuar personas que estaban en los techos de las casas. Después nos dijeron que no. En este momento hay varios camiones yendo hacia allá, con agua, colchones y frazadas, que es lo que nos están pidiendo”. También explicó que trabajan “a disposición de cualquier otro municipio que nos pida ayuda, sin desatender la Ciudad, o sea, no moviendo mucha gente”. Por eso, insistió en que “como la alerta sigue, vamos a seguir teniendo 2.400 personas en la calle permanentemente para garantizar el operativo” y recomendó que “la gente no salga, si es evitable mejor no hacerlo, que se quede en su casa”.

Respecto a las alertas meteorológicas, Macri comentó que “el Servicio Meteorológico va cambiando las alertas permanentemente y nosotros las replicamos rápido para avisar a los vecinos”. Detalló que “en principio, lo que hay para esta madrugada, más que lluvia, es la alerta por vientos”, y por eso pidió “a toda la gente que todo lo que tenga suelto en balcones, trate de meterlo adentro, o lo ate, o si lo tiene en alguna terraza”.

“Pero anoche tuvimos, en el transcurso de todo el día, desde la madrugada hasta ahora, más de 160 intervenciones, de las cuales sólo 20 fueron por ramas y un árbol un poco más grande que cayó sobre un tendido de media tensión en el sur de la Ciudad. Eso requirió un corte de luz para poder retirar el árbol, pero sin evacuados, sin nadie lastimado. Así que hasta ahora el sistema de la Ciudad ha funcionado muy bien. En este momento no queda nada por resolver. Y mañana la elección debería transcurrir normalmente”, agregó.

Finalmente, destacó la importancia de continuar con las obras hidráulicas y la planificación a futuro. En ese sentido, afirmó que “en un municipio donde hay obras puede subir un poco el agua, pero en cuanto afloja se ve que el agua corre. Eso pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Las obras hay que continuarlas y mantenerlas”. Además, agregó que “negar el cambio climático es negar lo que nos está pasando. Hay que estar previendo más obras”. Insistió en que “las obras que hemos hecho y las que estamos haciendo han funcionado” y advirtió que “no sirve ni la desidia que vemos en algunos municipios ni esa lógica de pensar que sin obra pública uno puede vivir”. Concluyó que “no hay negocios en esas obras. Cuando logramos que una obra no se inunde no sólo le damos tranquilidad a la gente sino que también la propiedad vale más”.