Vialidad: el Gobierno elige el silencio y busca tomar distancia del fallo de la Corte Suprema

Las repercusiones sobre el fallo de la Corte Suprema , que dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad , continúan a medida que pasan los días y el peronismo define cómo se reordena tras el golpe a su jefa política. No obstante, en el Gobierno eligieron el silencio y la estrategia oficial es despegarse de la decisión del máximo órgano de justicia.

“Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer” , dijo el Javier Milei este jueves al pronunciar un discurso en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Las palabras del mandatario siguen al pie de la letra la bajada de línea que intentan instalar en Casa Rosada, y que tiene como objetivo ponderar la independencia del Ejecutivo frente al Poder Judicial.

Detrás suyo se alinearon el resto de los funcionarios, quienes en su mayoría evitaron pronunciarse públicamente sobre el fallo. La cuenta oficial de la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) no emitió ningún comunicado, como suele hacer ante diversos acontecimientos políticos y sociales. Tampoco el vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó esta semana conferencias de prensa, y solo se manifestó a través de su cuenta de X.

PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad. — Javier Milei (@JMilei) June 10, 2025

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al tema el martes, durante su participación en la gala anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). “Es un momento que ratifica el sistema republicano de gobierno; que una figura que ha sido tan relevante en la Argentina termine con una condena, en definitiva, a mi me choca. No es bueno ni malo para el gobierno, me parece bueno que haya una justicia independiente, (que) termina ratificando la sentencia de un juicio que fue transparente”, dijo. Esta mañana, en declaraciones radiales, añadió que “ha sido la acción libre de una justicia independiente” y aseguró que “nadie puede hablar de un fallo político”.