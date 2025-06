Condena a Cristina Kirchner EN VIVO: últimas noticias

Live Blog Post

Cristina Kirchner, condenada: las repercusiones alrededor del mundo sobre la decisión de la Corte

La confirmación de la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Argentina no solo sacudió el tablero político nacional, sino que también generó una ola de reacciones en medios internacionales. Desde Estados Unidos hasta Europa y América Latina, la noticia fue abordada como un giro histórico en el devenir del país. El diario The New York Times, en particular, le dedicó un análisis en profundidad que describe el fallo como el cierre de una era política en Argentina.

El medio estadounidense tituló su cobertura: "Argentina’s Top Court Bans Cristina Kirchner From Office", en referencia a la inhabilitación de por vida que impide a la ex mandataria ocupar cargos públicos. En su artículo, el periodista Daniel Politi subrayó que Kirchner ha sido una figura central en la política argentina durante más de dos décadas, pero que esta decisión judicial “marca oficialmente el fin de sus aspiraciones electorales”.

