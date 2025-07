Victoria Villarruel cruzó a un grupo de senadores por la propuesta sobre el uso de los baños del Senado

"Los senadores kirchneristas reclamaron que las fuerzas federales no usen los baños e instalaciones del Senado. Hoy les respondí que mientras sea Vicepresidente de la Nación, no hay lugar para la estigmatización de los uniformados ", escribió en un crítico mensaje en sus redes sociales.

"A Parrilli y su pandilla que no quieren ver uniformes en el Congreso, les quiero recordar que la Casa de las Provincias nos alberga a todos y siempre hay lugar para quienes portan el uniforme con honor", sentenció.

Senado Villarruel La carta de la vicepresidenta sobre la polémica por los baños del Senado.

En su réplica, Villarruel aclaró que todos los miércoles - cuando ocurre el habitual el despliegue de efectivos y la represión contra la manifestación de jubilados - las fuerzas de seguridad llevan sus propios baños químicos. En este sentido, remarcó que lo que ocurrió el otro día fue a raíz de que no se pudieron tomar las medidas habituales.

La polémica por los baños del Senado

Un grupo de senadores del bloque Unión por la Patria presentó una nota dirigida a las autoridades de la Cámara alta en la que manifestaron su preocupación por la presencia creciente de efectivos de distintas fuerzas de seguridad en el Congreso, especialmente durante los operativos masivos ordenados por el Gobierno nacional.

En el escrito, los legisladores advirtieron que la Policía Federal, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria intensifican su despliegue en jornadas de movilización. Según señalaron, esa presencia se incrementa de manera exponencial, y recordaron que “son (las autoridades nacionales) quienes deben garantizarles condiciones básicas a los efectivos en cuestión”.

El documento lleva la firma de los senadores Cristina López (Tierra del Fuego), Oscar Parrilli (Neuquén), Sergio Leavy (Salta), María Eugenia Dure (Tierra del Fuego), Silvia Sapag (Neuquén), Antonio Rodas (Chaco), Carlos Alberto Linares (Chubut) y Gerardo Montenegro (Santiago del Estero).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1947633223988875667?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1947633223988875667%7Ctwgr%5Ee6ae10993f9e69454c885f14bd56d7d2b710c552%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Fpatricia-bullrich-denuncio-que-senadores-kirchneristas-no-quieren-que-las-fuerzas-seguridad-usen-banos-del-congreso-n6169711&partner=&hide_thread=false Insólito pero real.



El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado.



Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan.



Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días. pic.twitter.com/03XTjKsOy1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2025

“A raíz de esto, desde el Honorable Senado debe armonizarse la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, asegurando el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa que cumplen funciones diariamente”, concluye la misiva.

La ministra de Seguridad salió rápidamente al cruce del pedido a través de la red social X, donde denunció que “el bloque de senadores de UP pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado”. Y agregó: “Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”.

En la nota presentada, los senadores solicitan que se “adopte las medidas necesarias para ordenar y regular la presencia de los integrantes de las distintas fuerzas de seguridad en el ámbito del Honorable Senado de la Nación” para asegurar “el uso de sus espacios se limite a lo estrictamente necesario, de manera coordinada, para evitar molestias o situaciones que alteren el normal funcionamiento”.