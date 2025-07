Nación y gobernadores se enrostran fotos cruzadas en medio de la pelea por fondos

Francos gobernadores Rural Gobernadores Junto a Guillermo Francos, en La Rural.

Cornejo, por su parte, planea lo mismo y ultima los detalles con la tropa libertaria mendocina. Este fin de semana, en un acto en Las Heras, anticipó que anunciarán el acuerdo antes del 7 de agosto, cuando vencerá el plazo para presentar las alianzas que competirán. Fuentes de la provincia detallaron a Ámbito que el pacto se oficializaría la semana próxima. En ese marco, el mandatario radical participó este lunes de la segunda reunión del Consejo de Mayo, en la Casa Rosada, que giró en torno al proyecto de reforma laboral que impulsa Nación.

Casi a la par, su correligionario de Chaco, Leandro Zdero, pasó por el Ministerio de Economía, donde se reunió con Luis Caputo, y con su secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien lleva el diálogo económico con las provincias. El mandatario agradeció "el diálogo institucional y el acompañamiento de Nación a las provincias". Zdero compitió en unidad con LLA en las elecciones chaqueñas en mayo pasado y derrotó al peronismo liderado por Jorge Capitanich.

El viernes, Francos se mostró con el santacruceño Claudio Vidal, con quien participó de la firma del acuerdo entre ENARSA y la empresa china Gezhouba para reactivar las obras en las dos represas de la provincia. La primera en reiniciarse será la Jorge Cepernic, que generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos, y 1850 gigawatts al año para el sistema interconectado argentino. La parálisis de los proyectos era uno de los principales temas de preocupación en esa latitud patagónica.

Luego de meses de trabajo conjunto, hoy se ha firmado un acuerdo entre ENARSA y la empresa china Gezhouba para reactivar las obras de las represas de Santa Cruz. La primera en reiniciarse será la Jorge Cepernic, que generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos, y… pic.twitter.com/J73YYmn4XD — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) July 18, 2025

La expectativa del oficialismo es atomizar al bloque de gobernadores y desinflar los reclamos. Los dos proyectos redactados por las provincias ya ingresaron a Diputados y aguardan hasta el fin del receso invernal para su tratamiento.

"El Gobierno sondea a los gobernadores que suelen ser los que están con más dificultades financieras y económicas. Están jugando a ver si pueden quebrar el bloque", se quejaron desde un distrito que espera avanzar con las iniciativas. Distintas jurisdicciones consultadas por este medio dieron cuenta de que, por el momento, la idea de armar otra cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) está freezada.

Gobernadores agitan reclamos federales y suman fotos en provincias

Por el contrario a Milei, los gobernadores aceitan sus relaciones bilaterales y suman fotos en clave federal. Este lunes, por caso, el cordobés Martín Llaryora recibió a su par catamarqueño Raúl Jalil en el Centro Cívico del Bicentenario. Ambos, de carácter dialoguista, endurecieron sus posiciones contra la Casa Rosada en el último tiempo. Jalil incluso se mostró con la senadora Lucía Corpacci, cercana al kirchnerismo en su provincia.

A los problemas existentes, como el recorte de fondos, la caída de la coparticipación federal y la parálisis de la obra pública, se sumó en los últimos días la disolución de Vialidad Nacional, el INTA y el INTI, organismos con fuerte presencia en las provincias. “La integración regional es fundamental para el desarrollo y la generación de empleo genuino. Estamos convencidos de que, trabajando juntos, podemos potenciar sectores estratégicos que son clave para el crecimiento del país", señaló Llaryora en el encuentro.

Llaryora Jalil Martín Llaryora y Raúl Jalil, en Córdoba.

Este martes, en tanto, hubo cumbre norteña con agenda productiva. El tucumano Osvaldo Jaldo fue el anfitrión de sus pares de Jujuy, Carlos Sadir, y de Salta, Gustavo Sáenz, todos de escuderías distintas. Juntos participaron del evento "Energía cultivada. El bioetanol en el desarrollo del NOA" y deslizaron críticas al Gobierno. "

Para dialogar hacen falta, mínimo, dos personas y a veces se nos hace complicado y difícil. Pero igual seguimos buscando el diálogo, tratando de consensuar políticas. No concibe un país al que le vaya bien con provincias a las que le vaya mal y tampoco al revés. No somos islas, somos parte de un todo", dijo Sáenz.

En ese tren, comentó que los encontrarán unidos "para defender lo que entendemos que es legítimo y es justo". Respecto a la puja de fondos con la administración libertaria, destacó: "No pedimos nada que no nos corresponda. Muchas veces, los funcionarios que están sentados detrás de un escritorio no conocen las distintas realidades que conocen las provincias, porque no todos somos iguales. Si hay alguien que fue relegado hace muchos años es el norte argentino".

Sadir Jaldo Sáenz Norteños: Carlos Sadir, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz.

"De una vez por todas nos tenemos que poner firmes. Por eso es importante que lleguen legisladores, independientemente de las banderías que tengan, que pongan un límite: no me toqués lo salteño, no me toqués lo tucumano, no me toqués lo jujeño", finalizó.

Quien también suma millas y colecciona fotos es la vicepresidente Victoria Villarruel. Enfrentada abiertamente con Javier Milei, desplegó en las últimas semanas una agenda por las provincias, que incluyó diversas reuniones con mandatarios de pelajes variopintos.

Esta tarde en Casa de Gobierno, recibí a la Vice Presidenta de la Nación, @VickyVillarruel

Fue un placer contar con su presencia, a su paso por nuestra provincia, junto al Vice Gobernador, la Intendenta de la Ciudad Capital, los senadores por Santiago del Estero y el Jefe de… pic.twitter.com/syKV07XFQp — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) July 22, 2025

La estación más reciente de ese periplo fue Santiago del Estero, donde se mostró con el gobernador K Gerardo Zamora, que este año deberá dejar el mando. "Fue un placer contar con su presencia, a su paso por nuestra provincia, junto al Vice Gobernador, la Intendenta de la Ciudad Capital, los senadores por Santiago del Estero y el Jefe de Gabinete y demás ministros, en una reunión protocolar en el Salón Juan Felipe Ibarra", comentó el santiagueño en sus redes.

Antes, Villarruel había participado de la Fiesta del Poncho en Catamarca, junto al peronista Jalil, y del acto central por el Día de la Independencia en Tucumán, con Jaldo. Ese día, el Milei se bajó del evento aduciendo que la niebla afectaba los vuelos. Sin embargo, la versión más fuerte es que intentó evitar una postal escueta, dado que muchos jefes provinciales se bajaron.