Cruje la interna del Gobierno entre Javier Milei y Victoria Villarruel: "La vicepresidente no es parte de este proyecto"

"Ya lo hemos dicho una y mil veces. Todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, no es parte del norte", sentenció el vocero.

Al ser consultado por la relación entre el Presidente y la vicepresidenta, Adorni respondió de manera tajante: "No es parte del proyecto". Más allá de las conocidas tensiones, el vocero también aseguró que Milei considera que Villarruel "no es parte de la gestión hace muchísimo tiempo".

Milei vs Villarruel

A pesar de las contundentes definiciones, Adorni intentó bajarle el tono a la discusión: "Son cuestiones de la dinámica de todo el día de la política y de la dinámica del Gobierno. Siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones sobre la vicepresidenta o sobre otras personas. Es simplemente que no forma parte del Gobierno y no forma parte de la gestión. No forma parte del día a día y no es parte de este proyecto".

Las críticas de Victoria Villarruel a Javier Milei

La sesión del jueves en el Senado no solo representó una derrota legislativa para el oficialismo, sino que también reactivó una de las fracturas más sensibles dentro del Gobierno: la tensión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei.

La aprobación de los proyectos previsionales y de discapacidad, leída por la Casa Rosada como una amenaza directa al equilibrio fiscal, dejó al descubierto diferencias políticas y personales que ya no se disimulan puertas adentro.

Villarruel, quien presidió la sesión, fue duramente cuestionada por distintos sectores del oficialismo, en particular por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la acusó de haber habilitado un debate irregular “para jugar con el kirchnerismo” y perjudicar al Gobierno “porque no la llaman seguido desde Casa Rosada”.

La respuesta de la vicepresidenta fue contundente: “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron organizaciones terroristas, como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”.

Villarruel Instagram 2.jpeg

A pesar de los esfuerzos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por calmar las aguas, la disputa sumó un nuevo capítulo este sábado, cuando Villarruel utilizó su cuenta de Instagram para responder a críticas de usuarios y lanzar cuestionamientos directos al presidente Milei.

“Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, escribió la vicepresidenta.

Ante las acusaciones de “traición”, Villarruel redobló la apuesta: “Es el presidente quien no debe traicionar lo que dijo, porque si lo hace los demás debemos marcárselo”.

Y respecto a la distancia personal entre ambos, apuntó directamente: “¿Un Presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él que yo la educación no la pierdo nunca”.

Las críticas también alcanzaron el uso de recursos del Estado. En respuesta a cuestionamientos sobre sus traslados, Villarruel aclaró: “No uso aviones del Estado, esos solo los usa Milei y su hermana”.

Y completó: “Cumplir con mi función constitucional no es destruir el país. Y putearme por los jubilados y los discapacitados me da la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables. Si quieren ahorrar terminemos con los gastos de la SIDE”.

Las declaraciones, publicadas en la madrugada del sábado, reafirman el creciente distanciamiento entre dos de las principales figuras del Gobierno. La pulseada entre el ala dura presidencial y la vicepresidenta deja expuesta una fractura institucional que ya impacta tanto en la dinámica legislativa como en la estrategia política del oficialismo.