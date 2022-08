Warner sigue cancelando películas sobre Batman

Cuando se le preguntó sobre la cancelación de Batgirl, David Zaslav, cabeza actual del nuevo conglomerado Warner Bros.Discovery, dijo que “No vamos a lanzar una película hasta que esté lista”, al tiempo que enfatizó que se está trabajando en un plan de 10 años para el universo cinematográfico de DC.

Ahora Warner también canceló “Batman: Caped Crusader” y “Merry Little Batman”, entre otros cuatro proyectos de animación. Pero, según publicó ayer el sitio especializado IndieWire, a diferencia de “Batgirl”, que ya es irrecuperable, estos títulos sólo estaban en la etapa inicial y sus respectivos hacedores continuarán negociando con otros estudios. La misma publicación, citando una fuente no revelada de la industria, dijo que el nuevo conglomerado ha decidido dar un paso al costado de este target por sus altos costos y la inseguridad de recuperación, quitando del juego a su cadena de streaming, HBO Max, de un terreno tan competitivo que hoy domina Disney Plus, en especial a través de los productos Marvel. A esa lucha se suma también Netflix.

Los anteriores titulares de HBO Max, Jason Kilar y Ann Sarnoff, habían lanzado toda la programación del año pasado simultáneamente en salas y la cadena de streaming, enfureciendo a los propietarios de los cines y a los actores y directores a la vez. Zaslav tiene un juego muy distinto, aunque más drástico.

Aunque HBO Max ya no quiere los proyectos animados sobre Batman, se negociará con otros estudios (de los que, por obvias razones, quedarán excluidos Disney y Netflix). Esos proyectos incluyen un par de películas de los Looney Tunes. En Warner Bros. Animation aprovechan el apartamiento de HBO Max como una oportunidad para llevar los famosos personajes a otros lugares. No será la primera vez que esto ocurra con la propiedad intelectual de Warner: “Animaniacs” está a punto de emitir su tercera temporada en Hulu (y solo en Hulu); “Green Eggs and Ham” estuvo en Netflix durante dos temporadas, y “Los Picapiedras” para adultos, “Bedrock”, está actualmente en desarrollo en Fox.

La cancelación de “Batgirl”, cuya realización costó 90 millones de dólares, funcionó como una amortización permitida a los pocos meses de la fusión de WarnerMedia y Discovery. El equipo de Zaslav hizo otros recortes en películas y programas de bajo rendimiento en la grilla existente de HBO Max. Todo esto se debe a que las acciones de la empresa están en declive, y actualmente se encuentran a la mitad del precio con el que comenzaron en abril. Las cosas no van bien para la joven fusión y sus 55.000 millones de dólares de deuda, de allí los recortes.

Sorprendentemente, Zaslav ha dicho que su objetivo es hacer de DC Comics (titular de las marcas Superman, Batman, etc.) una “máquina similar a la de Marvel” a largo plazo. Dará prioridad a las salas de cine, especialmente en lo que respecta a los estrenos de DC, pero la animación se ha visto especialmente afectada por decisión de Zaslav, que necesita reunir 3.000 millones de dólares en ahorros.